LFF strikto prasību dēļ 'Karosta' atsakās no iegūtās vietas 1. līgā

Nespējot izpildīt Latvijas Futbola federācijas (LFF) striktās prasības, Liepājā bāzētais "Karostas" klubs atteicies no iespējas šogad piedalīties 1. līgā jeb "Optibet Nākotnes līgā", vēsta portāls "irLiepāja.lv".

"Karosta" iespēju spēlēt šīs gada 1. līgas čempionātā ieguva pēc tam, kad pērnā gada izskaņā pārspēlēs pieveica "Dinamo Rīga" futbolistus. Tiesa, klubs nav spējis izpildīt visus akreditācijas nosacījumus, tāpēc tam dalību čempionātā nāksies atteikt.

Tas tādēļ, ka klubam nav atbilstošas bērnu akadēmijas, lai spētu izpildīt visas akreditācijas prasības un veiksmīgi noslēgtu licencēšanas procesu "Optibet Nākotnes līgai".

Tiesa, portāls uzsver, ka klubs jau tā mērķtiecīgi strādā, lai piesaistītu arvien vairāk bērnu futbolam, taču LFF izvirzītās prasības paredz, ka kluba struktūrā jābūt arī vismaz divām lielā futbola komandām, kuru izveide nemaz neietilpst "Karostas" ilgtermiņa attīstības stratēģijā.

Tiek ziņots, ka "Karostas" organizācijā šobrīd ir pat sešas bērnu futbola grupas vecumā no trim līdz astoņiem gadiem, bet ar to neesot pietiekami, lai pretendētu uz dalību 1. līgā. Savukārt LFF noteikumi paredz, ka klubam jāšķiras no vismaz 25 000 eiro kompensācijas par šī punkta neizpildīšanu, ja tas vēlas startēt turnīrā. Ņemot vērā milzīgo summu, tika pieņemts lēmums līdzekļus labāk ieguldīt bērnu futbola attīstībā, ne kompensēt akreditācijas nepilnības, lai par katru cenu piedalītos Latvijas futbola 1.līgā.

Kluba izpilddirektors Endijs Šlampe portālam "irLiepāja.lv" akcentēja, ka šīs prasības ir pārāk augstas. "Kā minimums tomēr gribētos, lai ir kāds pārejas periods, jo, piemēram, 2. līgā vispār nepastāv nekādas prasības attiecībā uz bērnu akadēmiju, bet šeit vienas starpsezonas laikā principā jāuzbūvē vesela piramīda. Tas nav pareizi Un nav tā, ka mēs vispār nestrādājam šajā virzienā."

Šlampe piebilst, ka šo prasību dēļ "Karosta" acīmredzot nekad nevarēs pretendēt uz dalību konkrētajā čempionātā, jo tas vēlas būt kā atbalsta instruments Liepājas futbola saimniecībai, piesaistot bērnus futbolam no pavisam jauna vecuma un, piedāvājot futbola izglītību līdz 11-12 gadiem. Tālāk jau paši bērni varot lēmumu, kur un kā turpināt slīpēt savu meistarību.

"Karosta" šogad atkal grasās spēlēt 2. līgā un cīnīties par augstākajām vietām - acīmredzot bez mērķa spēlēt 1. līgā, jo nevar izpildīt LFF uzstādījumus.