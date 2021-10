LFF un DHL sadarbosies sieviešu un vīriešu veselības atbalsta akcijās

Latvijas Futbola federācija (LFF) un globālais līderis loģistikas nozarē DHL vienojušies par sadarbību atbalsta akcijās izglītošanai par krūts un prostatas vēža apzināšanās jautājumiem. Abas organizācijas apvieno resursus kampaņu atbalstam ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības izpratni un izglītotības līmeni par šāda veida draudiem abu dzimumu veselībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katru gadu oktobris ir krūts vēža apzināšanās mēnesis – vispasaules kampaņa, kurā piedalās tūkstošiem organizāciju, lai uzsvērtu krūts vēža izpratnes un izglītošanas par to nozīmi. Savukārt novembrī ar līdzīgām akcijām tiek akcentēta prostatas vēža tēma un vīriešu veselības pārbaudīšanas nepieciešamība. Visu saistīto kampaņu mērķis ir izglītot pēc iespējas vairāk cilvēku par šīm slimībām un nepieciešamību veikt regulāras veselības pārbaudes.

Līdz novembra beigām notiek DHL pārraudzītā globālā kampaņa "As One Against Cancer", ar kuras palīdzību un Ziedot.lv starpniecību tiek vākti līdzekļi onkoloģisko pacientu ārstēšanai. Ar LFF iesaisti tiek radīts jauns rīks, kā novirzīt līdzekļus kampaņas mērķiem - parakstītu futbola kreklu izsoles vietnē www.matchwornshirt.com. Visi izsolēs iegūtie līdzekļi tiks nodoti onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai "Dzīvības koks" - medikamentu, izmeklējumu un ārstēšanas apmaksai vēža skartajiem pacientiem.

Izsolē būs pieejami:

• Parakstīti Latvijas izlases spēles krekli no mača pret Nīderlandi (izsoles ilgums no 8. līdz 22. oktobrim);

• Parakstīti Latvijas izlases spēles krekli no mača pret Turciju (izsoles ilgums no 11. līdz 24. oktobrim);

• Anglijas kluba Mančestras "United" jaunās sezonas krekls ar komandas spēlētāju autogrāfiem (izsoles ilgums no 8. līdz 31. oktobrim).

Informācija par izsolēm pieejama vietnē www.lff.lv/VeselasBumbas.

Kampaņu var atbalstīt arī ar ziedojumu tālruņa palīdzību - 90006880 (maksa par zvanu 1,42 EUR).

Krists Ezeriņš, "DHL Express Latvia" vadītājs: "Mēs esam sociāli aktīvs uzņēmums, kas labprāt iesaistās izglītojošās kampaņās. Viena no tādām ir arī krūts vēža apzināšanās mēnesis. 2020. gadā veiksmīgi sadarbojāmies ar biedrību "Dzīvības koks", bet šogad vēlamies paplašināt kampaņas apmērus un uzrunāt lielāku auditoriju, ka arī veicināt ziedojumu vākšanu dažādos veidos, un tam nepieciešami stipri partneri. Globāli DHL ir pieredze sadarbībā ar vienu no pasaules vadošajiem futbola klubiem Mančestras "United", kas piedāvā komandas kreklu ar visu spēlētāju parakstiem kā vienu no ziedojumu vākšanas instrumentiem. Uzskatām, ka Latvijas Futbola federācija ir spēcīgs un visatbilstošākais partneris šādam projektam, jo spēj uzrunāt plašu sabiedrības loku, kas ir tieši tas, ko mēs sagaidām no šīs partnerības."

Edgars Pukinsks, LFF ģenerālsekretārs: "Futbolā iesaistītie cilvēki nekad nenogurs atgādināt, ka futbols nav tikai par spēli laukumā. Tas ir kas daudz lielāks, un par to mēs pārliecināmies teju katru dienu. Futbols, kā redzam, ir arī iespēja būt kopā un palīdzēt kādam, kam tas ir ļoti nepieciešams. Ja ar spēļu krekliem spējam piesaistīt līdzekļus onkoloģijas slimniekiem un palīdzam akcentēt vajadzību runāt un izglītoties šo problēmu jautājumos, tad tas noteikti ir jāizmanto. Šī iniciatīva ir atvērusi arī jaunas sadarbības iespējas starp LFF un DHL – uzņēmumu, kas vienmēr ir kustībā un ar skaidru attīstības redzējumu. Ticam, ka kopā mēs spējam daudz vairāk. Sadarbība vieno!"