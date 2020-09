LFF un UEFA prezidenti pārrunā Latvijas futbola aktualitātes

Ceturtdien, 24. septembrī, Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko tikās ar Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) prezidentu Aleksandru Čeferinu, pārrunājot Latvijas futbola aktualitātes un iepazīstinot ar savu programmu. Izvērtējot Latvijas futbola infrastruktūras projektus, Čeferins izteica gatavību atbalstīt tos, informē LFF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ļašenko ar Čeferinu tikušies pirms gaidāmā UEFA Superkausa izcīņas mača Budapeštā.

"UEFA prezidents gribēja personīgi iepazīties ar mani kā ar jauno LFF prezidentu. Mūsu aptuveni stundu ilgusī tikšanās aizritēja labvēlīgā gaisotnē. UEFA prezidents izvaicāja mani par pašreizējo situāciju Latvijas futbolā, tostarp arī federācijā, un viņš izteica gandarījumu par to, ka Latvijas futbolā ir iestājusies stabilitāte," norādīja Ļašenko.

LFF prezidents iepazīstināja Čeferinu ar Latvijas futbola attīstības programmu 2021.–2024. gadam. UEFA prezidenta interesi raisīja infrastruktūras projekti. Ļašenko pastāstīja par slēgto haļļu būvniecības programmu, kā arī prezentēja Latvijas futbola bāzes izveides ieceri, kuras ietvaros paredzēts administratīvo telpu un vairāku futbola laukumu izbūve.

UEFA prezidents tika iepazīstināts ar vēl citiem infrastruktūras projektiem. Čeferins izteica gatavību atbalstīt tos, lai sekmētu Latvijas futbolam nepieciešamās infrastruktūras būvniecību.

Viens no aktuālajiem sarunas tematiem bija par to, kā risināt to, ka Latvija ir viena no nedaudzajām UEFA dalībvalstīm, kur nav neviena UEFA IV kategorijas prasībām atbilstoša stadiona. Tam iespējami vairāki dažādi risinājuma veidi, un Čeferins pauda gatavību atbalstīt LFF šī jautājuma nokārtošanā.

UEFA un LFF prezidenti pārrunāja arī futbola tiesāšanas jautājumus, apspriežot tendences, kā segments tiek uzlabots Eiropā un ko varētu ieviest Latvijā.

Tāpat ceturtdien V. Ļašenko tiksies ar UEFA Tiesnešu nodaļas vadītāju Roberto Rozeti. Abu prezidentu sarunā tika apspriesti arī "integrity" jautājumi. Plānots, ka ceturtdien V. Ļašenko tiksies ar UEFA "integrity" nodaļas vadītājiem, lai pārrunātu, kā vēl produktīvāk īstenot godīgas spēles principu ievērošanu. Abi prezidenti apsprieda arī jaunatnes, elites, masu futbola, kā arī telpu futbola attīstību.

"Mūsu sarunas gaitā varēja just, ka viņš ir labi informēts par Latvijas futbolu. Čeferins kādreiz vadīja telpu futbola klubu Slovēnijā, un var teikt, ka tādēļ mēs sarunā ātri nokļuvām uz viena viļņa. Redzot mūsu plānus, viņam radās pārliecība, ka tuvākajos gados Latvijas futbolā ir gaidāma izaugsme un plānveidīga attīstība," bilst Ļašenko.