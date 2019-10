LFF valde ģenerālsekretāra amatā atkal apstiprina Pukinsku

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde otrdien, 22. oktobrī, ārkārtas sanāksmē nolēma ģenerālsekretāra amatā apstiprināt Edgaru Pukinsku, kurš no šī amata aizgāja pirms dažiem mēnešiem.

Pukinsks bija viens no ilglaicīgākajiem LFF darbiniekiem, organizācijā nostrādājot 12 gadus, pēdējo no tiem arī ģenerālsekretāra amatā, bet šī gada vasarā viņš paziņoja par aiziešanu. Kā oficiāli norādīja LFF, Pukinsks vēlējies vairāk laika veltīt ģimenei, tāpēc nolēmis atpūsties no saspringtā darba.

Tagad Pukinska vārds atkal izskanēja saistībā ar LFF, kuru pēc prezidenta Kaspara Gorkša atstādināšanas skārusi pamatīga krīze. LFF valde pirmdien vēl nelēma par organizācijas iespējamiem soļiem situācijas uzlabošanai, bet otrdien vēl vienā ārkārtas sēdē vienbalsīgi par piemērotāko ģenerālsekretāru izvēlējās Pukinsku.

Pēc pirmdienas valdes sēdes uz šo vakanci kā iespējamie kandidāti tika paziņoti pašreizējais ģenerālseretāra pienākumu izpildītājs Mareks Gruškevics, Pukinsks un Vadims Ļašenko. Pirmdienas vakarā Gruškevics nolēma atsaukt kandidatūru, jo "valdē jau balsis esot sadalītas", bet otrdien uz valdes sēdi ieradās Pukinsks un Ļašenko, kurš gan pirms tam dažus valdes locekļus bija informējis par kandidatūras atsaukšanu. Valde no abiem vienbalsīgi izvēlējās Pukinsku, kuram tuvākajā laikā vajadzētu kļūt par vienīgo paraksttiesīgo amatpersonu LFF. Tiesa, to vajag vēl apstiprināt Uzņēmumu reģistram.

"Vakar izskanēja informācija, ka varētu būt trīs kandidāti uz ģenerālsekretāra amatu, bet pārējie divi atsauca savu kandidatūru, paši saprotot, ka optimālais variants bija Edgars Pukinsks. Viņš jau ir vadījis ģenerālsekretariātu. Esošajā situācijā nolēmām viņu vienbalsīgi apstiprināt," sacīja LFF viceprezidents Artūrs Zakreševskis. "Ļašenko šodien, kad viņam tika dots vārds izteikties, paziņoja, ka viņš saprotot esošo situāciju un uzskatot, ka Pukinska kandidatūra esot prātīgākais variants. Klātesošie tam piekrita."

"Mēs, valdes locekļi, Pukinsku redzējām kā cilvēku, kurš varētu apvienot abas puses (pozīciju un opozīciju). Nosacīti viņš ir bijis Kaspara Gorkša cilvēks, bet opozīcijas spēki, kas izteica neuzticību Kasparam, atbalstīja Edgaru. Šis ir variants, kas varētu samierināt abas puses vismaz līdz kongresam, kas paradzēts aprīlī un kurā būs prezidenta un valdes vēlēšanas," viņš skaidroja.

No Uzņēmumu reģistra lēmuma atkarīgs, kad varētu atsākties LFF darbība dokumentu aprites ziņā. "No mūsu juristu sniegtās informācijas sapratu, ka tās varētu būt divas vai trīs darba dienas," skaidroja Zakreševskis.

Pukinsks savu motivāciju atgriezties ģenerālsekretāra amatā skaidrojis ar to, ka šajā ārkārtas situācijā nevar sēdēt malā. "Daļēji viņš saprot, ka nav nostrādājis ideāli, taču viņam tagad jānāk palīgā Latvijas futbolam," teica LFF viceprezidents.

"Šī ir krīzes situācija," žurnālistiem uzsvēra Pukinsks. "Man nebija vēlme skatīties aizvadīto kongresu, taču pēc tā sapratu, ka ir krīze. Motivācija atgriezties man radās pēc tam, kad man zvanīja valdes locekļi, biedri, kuri izteica vēlmi, lai es atgriežos. Mana ģimene nav par to priecīga, bet šajā situācijā es uzskatīju, ka tas ir pareizi un ka līdz aprīlim jāmēģina stabilizēt situācija LFF."

"Es nenāku kā mesija. Es novērtēju, ka mani uzrunāja. Es gribu un es varu palīdzēt Latvijas futbolam. Es nenāku ar vēstījumu: "Edgars ir Latvijas futbola glābējs." Esmu gatavs palīdzēt valdei, biedriem un darbiniekiem," viņš skaidroja turpinājumā.

Pukinska apņemšanās ir strādāt līdz aprīlim. Viņš apzinās, ka ģenerālsekretāra amats ir piesaistīts prezidentam, tāpēc viņam neesot tiesības teikt, ka strādās ilgāk. Viņš noskaņojies uz darbu sešu mēnešu garumā, lai ar valdi nodefinētu veicamos darbus.

7. oktobra LFF valdes ārkārtas sēdē izskanēja, ka Pukinsks 2019. gadā, neilgi pirms aizgāja no LFF, pārskaitījis 100 000 eiro SIA "Mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"). Pukinsks neko neesot minējis par jau šogad pārskaitītajiem naudas līdzekļiem.

"Viņš īsumā pastāstīja par savu darbību, kas iepriekš kongresā un valdes sēdēs netika parādīta labā gaismā. Valde šo informāciju pieņēma zināšanai, bija šādi un tādi komentāri, bet beigās visi apstiprināja Edgara kandidatūru," skaidroja Zakreševskis.

"Ņemot vērā, ka izskanējusi informācija par mani, es nepiedalīšos lēmumu pieņemšanas procesā," atbildot uz jautājumu par to, kā tiks risināts jautājums, kurā iesaistīts viņš pats, teica Pukinsks. "Mums jātiek skaidrībā ar reāliem faktiem, jāsaprot kas ir problēma un kā tas novēršams. Klusi visas problēmas novērst nav iespējams, jo līdz šim tas viss ir bijis pārāk skaļi. "

"Es redzu operatīvās lietas, kas ir jāizdara šodien. Tās jau apspriestas kongresā – tie ir statūti, tā ir finanšu situācija, tā ir iekšējās situācijas pārbaude, tās ir attiecības ar FIFA un UEFA, tie ir jautājumi, kas uzsākti par revīziju, VID lietām, krimināllietām, lai saprastu, kādā statusā tās ir un lai tās turpinātu. Liela daļa biedru šīs vīzijas atbalsta un mums tās ir jānoved līdz galam. Tikpat būtiski ir tas, ka pēdējā laikā ir ļoti negatīva rezonanse par futbolu. Mums Latvijas futbols ir jāatgriež publiskajā telpā ar vēstījumu, ka esam vienoti un attīstīti, ka biedri ir tas, kādēļ LFF strādā. Jāmaina kurss, kādā mēs komunicējam," savu vīziju pauda Pukinsks.