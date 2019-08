LFF valde izsaka neuzticību Gorkšam

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde piektdien izteikusi neuzticību biedrības vadītājam Kasparam Gorkšam.

Neuzticības izteikšanu atbalstījusi lielākā daļa no LFF valdes.

Neuzticības izteikšanu atbalstījuši seši no pašreizējiem desmit valdes dalībniekiem - Arturs Gaidels, Jānis Engelis, Egons Brants, Vadims Direktorenko, Aleksandrs Isakovs un Anastasija Kučinska. Neuzticības izteikšanu un aicinājumu Gorkšam atkāpties nav parakstījuši Arturs Zakreševskis, Sergejs Kovaļovs un Guntis Blumbergs. Desmitais valdes loceklis ir LFF prezidents Gorkšs, bet viena vieta valdē joprojām ir vakanta.

Gorkšs par LFF prezidentu tika ievēlēts LFF ārkārtas vēlēšanās 2018. gada aprīlī, bet jau tā paša gada nogalē sākās pirmās viņa krēsla "šūpošanas". LFF ārkārtas kongresā februāra nogalē Gorkšs izturēja neuzticības balsojumu un saglabāja amatu.

Aprīļa beigās LFF kongresā no amata atkāpās vairāki LFF valdes locekļi un valde nebija lemttiesīga. Līdz ar to federācijai bija jāsasauc vēl viens ārkārtas kongress un jāievēl jauni valdes locekļi vakantajās pozīcijās. Tagad jaunā veidola valde izteikusi neuzticību Gorkšam un aicina LFF prezidentu atkāpties no amata.

Vēstulē LFF biedriem valdes locekļi min piecus iemeslus, kādēļ sperts šāds solis. Portāls "Delfi" publicē vēstules pilnu tekstu un iesniegumu ar visiem parakstiem, kurā Gorkšs aicināts atkāpties.