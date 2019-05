LFF valde oficiāli nav lemttiesīga; gaidāms ārkārtas kongress

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēdē ceturtdien, 9. maijā, atlūgumus uzrakstījuši trīs valdes locekļi, tādējādi LFF valde vairs nav lemttiesīga un mēneša laikā gaidāms ārkārtas kongress.

Ceturtdienas valdes sēdē par atkāpšanos iesniegumus uzrakstīja Vladimis Žuks, Juris Keišs un Aleksandrs Starkovs, tādējādi valdē palikuši tikai pieci no 11 ievēlētājiem dalībniekiem. Līdz šai valdes sēdei oficiāli par savu aiziešanu no LFF pavēstīja Māris Verpakovskis un Žoržs Tikmers.

LFF statūti paredz, ka tādējādi valde nav lemttiesīga un ārkārtas kongresā ir jāievēl cilvēki šajās vakantajās vietās.

Līdz šim no LFF vadības skaidrotā bija noprotams, ka Starkovs nav valdes loceklis. Tomēr, kā portālam "Delfi" sacīja Žuks, Starkovs bija uz laiku apturējis darbību kā pilntiesīgs valdes loceklis un, kad viņš vairs nebūtu algots LFF darbinieks, jebkurā brīdī varētu atgriezties. Tā kā Starkovs no valdes nebija aizgājis un nebija nekādu lēmumu par viņa atstādināšanu, bijušais Latvijas izlases galvenais treneris pats uzrakstīja atlūgumu.

Pārējie aktīvie valdes locekļi Guntis Blumbergs, Aleksandrs Isakovs, Vadims Direktorenko, Artūrs Zakreševskis un LFF prezidents Kaspars Gorkšs atlūgumus nav iesnieguši. Kā portālam "Delfi" sacīja Blumbergs, viņš konsultēsies ar savu pārstāvēto klubu "Ventspils" un šīs Kurzemes pilsētas sporta vadību, un savu lēmumu paziņos nākamnedēļ.

"Ja valdē atbrīvojas kāda vieta vai mazāk par 50% vietu, valde attiecīgā valdes locekļa pienākumus pilda saviem spēkiem līdz nākamajam kārtējam kongresam, kurā uz atlikušo pilnvaru laiku tiek ievēlēts cits valdes loceklis," teikts LFF statūtos. "Ja valdē atbrīvojas vairāk nekā 50% vietu, LFF izpildinstitūcija vai Speciālā komiteja viena mēneša laikā sasauc ārkārtas kongresu, lai uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlētu citus valdes locekļus."

Kā pēc valdes sēdes portālam "Delfi" sacīja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, Žuks un Starkovs atlūgumus iesnieguši sēdes gaitā, kad nonākuši pie dienas kārtības punkta "Dažādi". Savukārt Keišs esot solījis atlūgumu iesniegt piektdien.

Tādējādi juridiski mēneša laikā no 10. maija LFF būtu jāsasauc ārkārtas kongress, ja Keišs uzrakstīs savu atlūgumu.

Valdes sēdē viens no locekļiem Isakovs rosinājis visiem valdes locekļiem - arī LFF prezidentam Kasparam Gorkšam - kopīgi atkāpties. Tomēr pēc Pukinska skaidrojuma šāds jautājums nav ticis apspriests vai balsots par to, tā vietā valdes locekļi aicināti paši rakstīt atlūgumus, kas to vēlas. To uz vietas izdarījuši Žuks un Starkovs.

Pēc Pukinska teiktā, ja atlūgumu iesniegs arī Blumbergs (vai kāds cits no pārējiem pieciem valdes locekļiem), tad par ārkārtas kongresu lems LFF izpildinstitūcija. Ja saglabāies pieci valdes locekļi, tad par ārkārtas kongresu lemšot speciālā komiteja. No Pukinska teiktā noprotams, ka atlikušie valdes locekļi arī būs šīs speciālā komiteja.

Kā uzsvēra Pukinsks, LFF prezidents Gorkšs par atkāpšanos nemaz nav domājis, jo organizācijas biedri pauduši viņam atbalstu.

Jau vēstīts, ka LFF ikgadējā kongresā 26. aprīlī vairāki valdes locekļi paziņoja par atkāpšanos no amata, jo organizācijas biedri neapstiprināja valdes ziņojumu.

Kongresā par aiziešanu no valdes paziņoja arī bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, tomēr, kā vēlāk noskaidroja portāls "Delfi", Mežeckis LFF valdē nemaz juridiski nedarbojās, bet apmeklēja valdes sēdes kā uzaicinātā persona.