LFF Vēlēšanu komitejas lēmums rada daudzas neskaidrības un jucekli

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Vēlēšanu komitejas lēmums, LFF vēlēšanām pagaidām nepielaist lielāko daļu kandidātu, rada virkni neskaidrību un aktualizē nepilnības vien nesen pieņemtajos jaunajos biedrības statūtos.

LFF Vēlēšanu komiteja otrdienas, 7. aprīļa, vakarā informēja LFF prezidenta, viceprezidenta un valdes locekļa amata kandidātus par viņu iesniegtajiem pieteikumiem. Šobrīd Vēlēšanu komisija apstiprinājusi tikai trīs valdes locekļu amatu tīkotāju kandidatūras, vienam prezidenta un diviem viceprezidenta amata kandidātiem jānovērš nepilnības, bet pārējie pieteikumi ir noraidīti.

LFF vēlēšanās biedriem jāapstiprina prezidents, divi viceprezidenti un seši valdes locekļi. Tādējādi jaunā sasaukuma LFF valdē būs deviņi cilvēki, no kuriem vienai obligāti jābūt sievietei.

Pēc ilgām diskusijām LFF pērnā gada nogalē pieņēma jaunus biedrības statūtus, tomēr tajos nekas nav teikts, kā jārīkojas, ja nav pietiekams kandidātu skaits uz valdi.

"Droši vien, ka šajā gadījumā (ja būs nepietiekams kandidātu skaits) diskutēsim ar Vēlēšanu komiteju, kā rīkoties. Vai būs jāizludina jauna pieteikšanās, vai būs jārīko ārkārtas kongress, vai ievēlēsim nepilnā sastāvā – tas viss atkarīgs, kāds būs galējais Vēlēšanu komisijas lēmums par kandidātiem," portālam "Delfi" sacīja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Uz prezidenta amatu pieteikumus iesniedza telpu futbola aktīvists Vadims Ļašenko un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Ļašenko pieteikumā ir jānovērš nepilnības, bet Ģirģena kandidatūra noraidīta. Pagaidām neviena kandidatūra nav uz viceprezidenta amatu, jo Sergejam Kovaļovam un Olafam Pulkam ir jānovērš nepilnības pietiekumā, bet Maksima Miņejeva un Vladimira Šteinberga kandidatūras noraidītas.

Uz vakantajām sešām valdes locekļu vietām LFF pagaidām apstiprinājusi tikai trīs kandidātus – Andi Rozīti, Emīlu Latkovski un Viktoriju Mihaļčuku. Vienam no kandidātiem – Naurim Mackevičam – dotas divas dienas, lai atbilstoši aizpildītu integritātes anketu. Vēl uz vietu LFF valdē pieteikumus iesniedza Anastasija Kučinska, Jānis Engelis, Jānis Apse un Guntars Indriksons, bet viņu pieteikumi noraidīti.

Šobrīd Pukinsks norāda, ka arī, ja nepilnības novērsīs četri kandidāti, nav garantēts, ka visi septiņi tiek ievēlēti. Līdz ar to LFF šobrīd nevar precīzi formulēt, kāda būs biedrības rīcība, jo tas atkarīgs no nākamajiem notikumiem saistībā ar vēlēšanām. LFF ģenerālsekretārs bilst, ka šobrīd vēlēšanu norises varianti ir atkarīgi no daudziem "ja" - ja paliek tikai trīs apstiprinātie kandidāti; ja paliek septiņi kandidāti; ja pēc apelācijām ir vairāki kandidāti.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka vairāki kandidāti, kuru kandidatūras noraidītas, plāno pārsūdzēt LFF Vēlēšanu komitejas lēmumu un, iespējams, pat tiesāties ar LFF par tās darbību vēlēšanu kandidātu apstiprināšanas procesā. LFF Vēlēšanu komitejas atteikumi dalībai vēlēšanās ir pārsūdzami LFF statūtos noteiktajā kārtībā trīs dienu laikā no lēmuma paziņošanas 7. aprīlī.

Indriksons portālam "Delfi" apliecināja, ka iesniegs apelāciju. Viņš gan ironiski uzdod jautājumu :"Vai par neatbilstošu lēmumu jāiesniedz apelācija? Bet noformulēšu un iesniegšu apelāciju."

"Man bija 15 atbalsta vēstules no biedriem. Viens no biedriem atbalstu izteicis diviem kandidātiem, līdz ar to ir nederīgs. Bet man tā arī nav paziņots, kurš ir šis biedrs. Vēl viena biedra atbalsts noraidīts, jo uz vēstules neesot divu pilnvaroto personu paraksti, bet gan tikai viens. Tiesai, šai vienai personai ir pilnvara vienam parakstīt ieteikumu vēstuli," skaidro Indriksons.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka Indriksona un Ģirģena gadījumos Vēlēšanu komisija norādījusi uz biedrības "Valmieras futbola klubs" vēstules nederīgumu. "Lursoft" datu bāzē esošā informācija liecina, ka "Valmieras futbola klubā" ir trīs valdes locekļi (Uldis Pūcītis, Andis Ādamsons un Inga Apsīte), bet paraksta tiesības ir katram valdes loceklim ar vismaz vēl vienu valdes locekli. Tiesa, "Valmieras futbola klubs" ir pilnvarojis šajās vēlēšanās prezidenta, viceprezidenta un valdes locekļa kandidātiem atbalsta vēstuli parakstīt vienpersoniski Pūcītim.

Apelāciju, visticamāk, iesniegs arī viens no pašreizējiem LFF valdes locekļiem Jānis Engelis, kuram arī ir norādīts uz nepietiekamu biedru skaitu. Viņš pirms vēlēšanām savācis 14 biedru parakstus, kas ir minimālais skaits. "Priekš kam man vākt kādus 50 vai vēl tur cik parakstus? Lai vairāki var kandidēt un necentos savākt lielāku skaitu. Zināju, ka šie biedri atbalsta tikai mani un īpaši neuztraucos."

Engeļa gadījumā arī par nederīgu atzīta viena atbalsta vēstule. Šajā vēstulē parakstu uzlikusi persona, kurai beigusies paraksttiesīgās personas statuss, bet Vēlēšanu komiteja šo nepilnību nav lūgusi novērst.

Sociālajos tīklos apņēmību iesniegt apelāciju paudis arī Šteinbergs. "Šāds LFF vēlēšanu komisijas lēmums un LFF statūtos noteiktas procedūras neievērošana ir noziegums pret Latvijas futbolu. Lēmums noteikti tiks apstrīdēts, bet ļoti žēl, ka ārkārtas situācijas apstākļos ir jāvelta laiks un enerģija cīņai ar nejēdzībām," "Facebook" ierakstā viedokli pauž Šteinbergs.

Neskaidrības ir arī par pašu apelācijas iesniegšanas kārtību. Par apelācijas iesniegšanu fiziskajai personai jāmaksā 280 eiro, kas tiek atdoti, ja apelācija ir labvēlīga. Tomēr LFF Vēlēšanu kodekss nosaka, ka "visā vēlēšanu procedūras laikā nevienam no kandidātiem netiek pieprasītas nekāda veida nodevas vai maksājumi, ja vien tādus iepriekš nav apstiprinājis LFF Kongress".

Pukinsks portālam "Delfi" sacīja, ka šo jautājumu centīsies noskaidrot pie juristiem pēc iespējas ātrāk, jo apelāciju iesniegšanai ir noteikts termiņš.

LFF sākotnēji informēja, ka LFF Vēlēšanu komiteja pēc visu pieteikumu saņemšanas individuālā un neatkarīgā kārtā komunicēs ar kandidātiem par viņu pieteikumu saturu, dodot laiku līdz 1. aprīlim trūkumu novēršanai, ja tādi tiks konstatēti. Pēc tam nedēļas laikā Vēlēšanu komiteja izskatīs kandidātu pieteikumus, oficiālo vēlēšanu dalībnieku sarakstu apstiprinot 9. aprīlī.

Tomēr līdz pat 1. aprīlim daudzi kandidāti nav saņēmuši nekādus būtiskus aizrādījumus par nepilnībām savos pieteikumos, kuras vajadzētu novērst. Šiem četriem kandidātiem, kuru pieteikumos fiksētas nepilnības, dotas divas dienas no lēmuma paziņošanas dienas 7. aprīļa, lai gan par nepilnībām vai atteikumiem visi prezidenta, viceprezidenta un valdes locekļa amatu kandidati informāciju saņēmuši vien otrdienas, 7. aprīļa, vēlā pēcpusdienā. Pukinsks uzskata, ka šīs divas dienas nozīmē 48 stundas no epasta saņemšanas brīža.

Savukārt apelāciju kandidāti var iesniegt trīs dienu laikā, tātad arī piektdien, kad ir valsts brīvdiena – Lielā Piektdiena.

Vēlēšanu komitejas priekšsēdētājas Ingas Kačevskas viedokli portālam "Delfi" dienas gaitā neizdevās iegūt.

LFF kongresam sākotnēji bija jānotiek 24. aprīlī, tomēr valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa dēļ tas atlikts uz nenoteiktu laiku.