LFF virspusēji skata Pātelainena jautājumu; galējo lēmumu būs jāpieņem Gorkšam

Latvijas Futbola federācija (LFF) valde pirmdien, 26. novembrī, vēl nelēma valstsvienības galvenā trenera jautājumu un uz nākamo sēdi gaidīs galvenā trenera Miksu Pātelainena atskaiti, pēc kā arī diskutēs par līguma pagarināšanu vai jauna trenera meklēšanu.

"Valdes locekļi apmainījās ar redzējumu par valstsvienību. Valde uzdeva prezidentam Kasparam Gorkšam, man un Dainim Kazakevičam tikties ar Miksu Pātelainenu un lūgt viņu sagatavot atskaiti par izlasē pavadīto posmu. Tad aicināsim 5. decembrī uz valdes sēdi, lai sniegtu atskaiti, un valdei pēc uzklausīšanas būs iespēja uzdot jautājumus, un Miksu būs iespēja izteikt viedokli. Valde nolēma, ka šis vairāk ir prezidenta jautājums," žurnālistiem skaidroja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Pukinsks norāda, ka rezultāti nav iepriecinoši un arī sniegums daudzus neapmierina, bet somu treneris ienesis pozitīvu enerģiju izlasē un ap izlasi.

Visticamāk, ka ar nākamo izlases treneri – Pātelainenu vai citu – līgums tiks slēgts uz trīs gadiem. "Nelikt uzsvaru uz rezultātu, bet dot iespēju veidot jaunu, motivētu komandu, kurai uzdevums jāsasniedz ilgtermiņā," skaidro Pukinsks.

Pukinsks norādīja, ka jautājums skatīts virspusēji. Piemēram, ja līgums ar Pātelainenu netiks pagarināts, vai šajā gadījumā varbūt vairāk būtu jādomā par pašmāju speciālistiem, bet konkrēti uzvārdi nav izskanējuši.

Latvijas UEFA Nāciju līgas D divīzijas grupā palika trešajā vietā četru komandu konkurencē, taču pirms turnīra komandas uzdevums bija uzvarēt savā apakšgrupā. Turklāt Latvijas izlase Nāciju līgas pirmajā turnīrā neizcīnīja nevienu uzvaru un guva tikai divus vārtus sešos mačos.

Paužot savu personisko viedokli, Pukinsks uzsvēra, ka "spēle nekādu baigo prieku nerada". "No turnīra gaidījām citu rezultātu, jo tad jau neizvirzītu mērķi iegūt pirmo vietu grupā. Rezultāts un pati spēle ir vilšanās. Pozitīvais – spēlētāji maksimāli cenšas. Bet kvalitāte ir zema. Nav run par rupjām taktiskām kļūdām, bet kļūdas ir pat elementārās lietās – piespēles, sitieni, pozīcijas izvēle, piespēles virziens, utt. Tās ir pamatlietas, kurās kļūdas no izlašu līmeņa spēlētāja negaidi. Spēlētāji šobrīd nav spējīgi izpildīt šādas lietas šajā līmenī, lai gan vēsturiski ir pierādījuši, ka spēj. Tāpēc ir jautājums, vai treneris to nespēj no viņiem panākt vai kas."

Pātelainens par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts maija beigās. Līgums ar viņu noslēgts līdz 2018. gada beigām un viens no galvenajiem uzdevumiem bija pirmā vieta Nāciju līgas D divīzijas grupā.