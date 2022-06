Līdervienība 'Valmiera' savā laukumā zaudē 'Spartaka' futbolistiem

"Valmieras" komanda "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 20.kārtas spēlē ceturtdien savā laukumā piekāpās Jūrmalas "Spartaka" vienībai.

Čempionāta līdere "Valmiera" savā mājvietā Jāņa Daliņa stadionā ar 1:2 (1:1) piekāpās Jūrmalas "Spartakam".

Mājinieki vairāk uzbruka un tika atalgoti par to ar izvirzīšanos vadībā 20.minūtē. Pēc brīvsitiena izspēles no labās malas un centrējuma soda laukumā bumba uz soda laukuma līnijas atlēca pie neviena nepieskatītā Alvja Jaunzema, kurā ar ne pārāk spēcīgu, taču precīzu sitienu raidīja to vārtu labajā augšējā stūrī.

Valmieriešiem bija vēl vairākas labas iespējas gūt otros vārtus, taču Raimonda Kroļļa sitienu atvairīja vārtsargs Dāvis Ošs, citi sitieni tika bloķēti vai bumba lidoja vārtiem garām pēc valmieriešu sitieniem.

Tāpēc negaidīti 33.minūtē rezultāts kļuva neizšķirts. Pirmo spēli viesu rindās aizvadošais Ukrainas spēlētājs Jaroslavs Terehovs ar piespēli no laukuma vidus aiz mājinieku aizsargu mugurām izvirzīja vienatnē pret mājinieku vārtsargu Rihardu Matrevicu Kvadvo Asamoā, kurš savu izdevību izmantoja - 1:1.

Arī otrajā puslaikā vairāk uzbruka mājinieki, taču vārtus guva viesi. 89.minūtē pēc Oļega Laizāna piespēles vēl vienus vārtus guva Asamoā - 2:1 "Spartaka" labā.

Valmieras futbolisti šosezon ar "Spartaku" jau divreiz bija tikušies un abos mačos bija svinējuši uzvaras - 4:1 savā laukumā un 2:0 viesos.

Otrā spēlē RFS Jāņa Skredeļa stadionā tiekas ar "Daugavpili".

Šajā duelī abos mačos pārliecinošas uzvaras ir svinējusi RFS - 4:0 savā laukumā un 4:1 viesos.

Pārējās 20.kārtas spēlēs "Liepāja" piektdien savā laukumā uzņems "Riga", sestdien "Super Nova" savā laukumā Salaspilī mērosies spēkiem ar "Auda", bet "Tukums 2000"/"Telms" mājās spēlēs ar "Metta" vienību.

Turnīra tabulas galvgalī ar 50 punktiem 20 mačos ir "Valmiera", RFS ar 42 punktiem 19 mačos ieņem otro vietu, bet trešā ar 40 punktiem19 spēlēs ir "Riga". Aiz pirmā trijnieka atrodas "Liepāja" ar 39 punktiem 19 mačos, "Auda" ar 27 punktiem 18 cīņās un "Daugavpils" ar 24 punktiem 18 dueļos. 14 punkti 18 cīņās ir "Tukums 2000"/"Telms" komandai un "Spartakam", 13 punkti 19 cīņās ir "Metta", kamēr pieci punkti 19 mačos ir "Super Nova" vienībai.