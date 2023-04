'Liepāja' sarūpē sezonas rezultatīvāko maču Virslīgā

"Liepāja" piektdien Salaspilī rezultatīvākajā sezonas "Optibet" Latvijas futbola virslīgas mačā pieveica Salaspils "Super Nova", bet "Auda" viesos pieveica "Daugavpili".

"Liepāja" piektdien Salaspilī rezultatīvākajā sezonas "Optibet" Latvijas futbola virslīgas mačā pieveica Salaspils "Super Nova", bet "Auda" viesos pieveica "Daugavpili".

Salaspils "Super Nova" mājās piekāpās "Liepājai" ar 2:6 (1:1).

Jau trešajā minūtē pēc Gotjē Mankendā piespēles no soda laukuma labās puses viesus vadībā no vārtu priekšas izvirzīja Dodo jeb Luiss Paulu Ilariu.

Salaspiliešiem cenšoties rezultātu izlīdzināt, pēc Oļega Laizāna izpildītā brīvsitiena no kreisās puses bumba no vārtu priekšas iespurdza vārtos no Roberta Krista Jaunarāja-Janvāra. Izskatījās, ka vārtus viņš guva ar sāniem.

Viesi vēlreiz izvirzījās vadībā 56.minūtē, kad pēc Eduarda Tīdenberga izpildītā stūra sitiena no kreisās puses Gļebs Kļuškins ar galvu no vārtsarga līnijas vidus raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, gūstot pirmos vārtus "Liepājas" komandas rindās.

59.minūtē rezultāts tapa 3:1, kad Mankendā izgāja viens pret vārtsargu Vjačeslavu Kudrjavcevu, taču bija par tuvu, lai sistu pa vārtiem, un pavirzīja bumbu tuvāk gala līnijai. Panācis bumbu, viņš piespēlēja atpakaļ uz soda laukuma vidu, bumbu vārtos raidot Giorgi Kucijam.

64.minūtē 2:3 pēc Rikardo Jagodinska piespēles panāca Eduards Višņakovs, kurš desmitajā minūtē bija ticis pie dzeltenās kartītes.

4:2 tapa 68.minūtē, kad Mankendā savā kontā ierakstīja trešo rezultatīvo piespēli mačā, ar slīpu piespēli no labās puses izvirzot sitiena pozīcijā soda laukumā Saksesu Makandžuola, kurš ar vienu pieskārienu raidīja bumbu vārtos.

75.minūtē liepājnieki panāca 5:2, kad pēc Makandžuolas piespēles no kreisās laukuma puses vārtus guva Eduards Tīdenbergs, ar māņu kustībām atbrīvodamies no diviem mājinieku aizsargiem un no soda laukuma vidus raidot bumbu vārtos.

84.minūtē 6:2 pēc Dodo piespēles no vārtsarga laukuma robežas bumbu kā biljardists vārtos raidīja 26.minūtē uz maiņu laukumā nākušais Kļuškins, gūstot savus otros vārtus mačā. Bumba pēc viņa raidījuma trāpīja pa vārtu kreiso stabu un ieleca vārtos.

Tā bija sezonas rezultatīvākā spēle virslīgā. Iepriekš vārtiem bagātākā bija norisinājusies 6.aprīlī, kad "Valmiera" savā laukumā ar 4:3 bija apspēlēja "Tukums 2000"/"Telms" vienību.

Liepājnieki bija uzvarējuši divās spēlēs pēc kārtas, pārspējot "Daugavpili" ar 1:0 un "Tukums 2000"/"Telms" ar 3:0. Turpretī Salaspils vienība pēdējās divās cīņās bija piedzīvojusi divas neveiksmes, ar 0:4 zaudējot "Riga" un sīvā cīņā atzīstot RFS pārākumu (1:2).

"Daugavpils" savā laukumā ar 0:2 (0:0) piekāpās "Auda", kas pārtrauca sešu neuzvarētu spēļu sēriju.

Vārti tika gūti 71.minūtē, kad pēc Daniila Ulimbaševa izpildītā stūra sitiena no labās puses Jans Bergkvists no vārtsarga laukuma līnijas ar sitienu ar galvu raidīja bumbu garām vārtsargam vārtu labajā stūrī.

Spēle beidzās ar Ulimbaševa gūtajiem vārtiem, ar rezultatīvu piespēli izceļoties Melejam Diaņam.

Daugavpils vienība pēdējo panākumu izcīnīja aprīļa sākumā, kad ar 3:0 pārspēja "Super Nova", nākamajos piecos mačos divreiz spēlējot neizšķirti un piedzīvojot trīs zaudējumus.

Savukārt "Audas" neuzvarēto spēļu sērija bija vēl par vienu maču garāka, jo kopš uzvaras 18.martā pār "Metta" (2:0) "Auda" trīs reizes bija spēlējusi neizšķirti un trīs reizes atzinusi pretinieku pārākumu.

"Daugavpilij" nevarēja palīdzēt uz trim spēlēm diskvalificētais pussargs Ismaels Diomands.

Devītās kārtas turpinājumā sestdien "Jelgava" uzņems "Tukums 2000"/"Telms", un RFS viesos stāsies pretī "Metta", bet kārtas noslēdzošajā mačā līdervienība "Riga" svētdien savā laukumā spēkosies ar čempioni "Valmieru".

Turnīra tabulas augšgalā ar 20 punktiem astoņās spēlēs ir "Riga", otro vietu ar 18 punktiem ieņem RFS, 16 punkti ir "Liepājai", bet 14 - "Valmierai". 12 punkti deviņas spēlēs ir "Auda", desmit punkti ir "Jelgavai", bet deviņus punktus septiņās spēlēs sakrājusi "Metta". Sešus punktus iekrājusi "Tukums 2000"/"Telms" un Salaspils "Super Nova" deviņās cīņās, bet "Daugavpils" deviņos dueļos tikusi pie pieciem punktiem.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, kamēr Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc aizvadītām 36 spēļu kārtām, katrai komandai savā starpā tiekoties četras reizes. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezona ir zīmīga ar to, ka Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.