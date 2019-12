'Liepāja' spiesta maksāt 10 500 eiro par līguma laušanu ar Osipovu

Latvijas futbola klubs "Liepāja" būs spiests maksāt 10 500 eiro futbolistam Artjomam Osipovam, kurš reiz pārstāvēja komandu, jo abu pušu šķiršanās nav bijusi juridiski korekta.

Kā vēsta Polijas sporta aģentūra "Catenaccio", kuru vada Latvijā labi zināmais futbolists Maksims Usanovs, Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Disciplinārā komiteja lēmusi, ka futbola klubam "Liepāja" nāksies izmaksāt 10 500 eiro lielu kompensāciju futbolistam Osipovam, jo viņš, pārstāvot Kurzemes klubu, saskāries ar negodprātīgu rīcību no komandas vadītāja un trenera.

Tolaik futbola klubu "Liepāja" vadīja Māris Verpakovskis, bet galvenais treneris bija Tamazs Pertija.

Usanova vadītā aģentūra norāda, ka Osipovs, spēlējot Liepājā, sajutis gan psiholoģisku, gan finansiālu spiedienu no Verpakovska un Pertijas, kā rezultātā viņš vēlāk bija spiests pamest klubu.

Kurzemes komanda šo lēmumu pamatoja ar līguma nosacījumu neievērošanu no spēlētāja puses un šīs lietas risināšanā iesaistīja Šveices advokātu firmu ar 150 gadu pieredzi. "Catenaccio" ātri uzsāka savu izmeklēšanu, ievācot informāciju, kas beigu beigās atmaksājās ar uzvaru, jo izdevās pierādīt, ka "Liepāja" pārstāvji melo, atstāstot notikušā gaitu.

"Es nebūtu noticējis likuma spēkam, ja negrieztos pie "Catenaccio" aģentūras pēc palīdzības," norādīja Osipovs.

Tikmēr pats klubs savā "Facebook" profilā publicēja ierakstu, kurā nedaudz sīkāk izklāsta notikušā gaitu.

"Neskatoties uz to, ka pašreizējā kluba vadība pārmantoja šo lietu no iepriekšējās vadības, un fakts, ka divas nedēļas pēc līguma izbeigšanas Osipovs jau saņēma algu citā klubā, Sporta aģentūra "Catenaccio" atteicās no kompromisa ar "Liepāja" un turpināja pieprasīt 42 000 eiro, kā arī lūdza FIFA uz diviem pāreju logiem noteikt liegumu Liepājas komandai," teikts paziņojumā.

"Mēs esam gandarīti, ka FIFA Disciplinārā komiteja saprātīgi izvērtēja šo lietu un nolēma mums piespriest izmaksāt cietušajai pusei 10 500 eiro, nevis 42 000 eiro kā arī nepiemērot pāreju aizliegumu."

Osipovs pēc Liepājas pamešanas devās uz Lietuvu, kur pārstāvēja "Jonava" komandu, bet šosezon viņš atkal bija redzams Latvijā, spēlējot "Jelgava" komandā.

Liepājnieki šosezon Latvijas čempionātā izcīnīja sesto vietu un nekvalificējās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīram.