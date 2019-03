'Liepāja' Torresa situāciju sauc par smieklīgu, nosūtījusi vēstuli LFF

Futbola klubs "Liepāja" vērsies pie Latvijas Futbola federācijas (LFF) ar vēlmi panākt, ka federācija atkārtoti izskata jautājumu par Latvijas izlases futbolistu Kristianu Damianu Torresu, kurš šosezon "Optibet" futbola virslīgā var piedalīties vien kā ārzemnieks.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Argentīnā dzimušais Kristians Torress, kurš 2016. gadā saņēma Latvijas pilsonību, šosezon Latvijas futbola virslīgas mačos var piedalīties tikai kā viens no maksimums pieciem laukumā esošajiem ārzemju futbolistiem. Respektīvi, katras komandas rindās vienlaicīgi laukumā jāatrodas vismaz sešiem asociācijā sagatavotiem spēlētājiem.

Šīs sezonas virslīgas reglaments paredz, ka "par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem (pārtraukti vai nepārtraukti) vismaz 3 pilnas sezonas (no pirmās oficiālās spēles līdz pēdējai oficiālajai spēlei) vai 36 mēnešus."

"Es uzskatu, ka tas ir absurds, ka Latvijas pilsonis, Latvijas izlases spēlētājs, kurš jau vairāk kā 10 gadus dzīvo Latvijā un ir pieņēmis Latvijas pilsonību, kā arī aizstāv Latvijas izlases godu starptautiskā mērogā, tiek uzskatīts par iebraucēju Latvijas futbola virslīgā," kluba mājaslapā izteicies tās sporta direktors un treneris Mareks Zuntners.

Torress izlases rindās aizvadījis septiņas spēles, kā arī izsaukts uz 21. un 24. martā notiekošajām Latvijas izlases spēlēm 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā.

"Mēs nosūtījām oficiālu vēstuli uz Latvijas Futbola federāciju, bet pagaidām atbildes nav. Mēs darīsim visu, lai situāciju mainītu, griezīsimies UEFA [Eiropas Futbola federāciju asociācija], FIFA [Starptautiskā futbola federāciju asociācija], turpināsim cīnīties, lai Latvijas pilsonis Latvijas čempionātā tiktu uzskatīts par vietējo. Vienmēr esmu ieņēmis neitrālu pozīciju pret Latvijas Futbola federācijas lēmumiem, vienmēr esmu centies izvairīties no intrigām ap Latvijas Futbola Federācijas lēmumiem un jautājumiem, bet šis solis no LFF puses ir absurds kuru loģiski nevar izskaidrot," skarbs savos vārdos bijis Zuntners.

"Vakardien spēlētājs ir Latvijas pilsonis un vietējais, bet šodien jau viņš skaitās kā iebraucējs. Tas ir smieklīgi, ka ar šādu lietu mēs saskaramies vispār Latvijas čempionātā un šīs sezonas sākumā. Ļoti ceru, ka LFF individuāli izskatīs šo jautājumu vēlreiz un radīs risinājumu," komentāru noslēdza kluba sporta direktors.

Latvijas Futbola federācijas sacensību nodaļas speciālists un jurists sporta jautājumos Artūrs Saļņikovs portālam "Delfi" iepriekš publicētajā rakstā apliecināja, ka federācijas nostāja paredz precīzu noteikumu traktēšanu, kurā nav plānots atkāpties no to principiem.

Portāla rīcībā esošā informācija liecina, ka Torress šosezon ir vienīgais Latvijas pilsonis, kurš šo noteikumu dēļ vietējā čempionātā drīkst tikt pieteikts vien kā ārzemnieks.

1985. gadā Argentīnā dzimušais futbolists 2004. gadā futbola klubam "Jūrmala" pievienojās jau pēc savas 18. dzimšanas dienas. Tādējādi Torress līdz 21 gadu vecumam nav aizvadījis trīs pilnus gadus kādā no Latvijas klubiem.