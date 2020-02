'Liepājai' pievienojies Tunisijas izlases spēlētājs Beduī

Latvijas "Optibet" futbola virslīgas komandu "Liepāja" ceturtdien papildinājis Tunisijas izlases spēlētājs Rami Beduī, vēstīts kluba "Twitter" kontā.

Kā vēsta klubs, līdz ar Beduī pievienošanos komandu pametis cits tunisietis Rami Buazra.

Beduī iepriekšējā sezonā pārstāvēja dzimtenes spēcīgākās līgas komandu "Etoile Sportive du Sahel", kuras rindās aizvadīja trīs spēles, bet vārtus neguva.

Iepriekš sportists spēkus izmēģinājis arī Saūda Arābijas komandā "Al-Feiha", bet lielākoties spēlējis dzimtenē.

Tunisijas izlases rindās viņš piedalījies 20 mačos, taču vārtus vēl nav guvis.

Welcome to the team! The player of the national team of Tunisia Rami Bedoui joins us! Thanks Rami Bouazra for the work!

Esi sveicināts komandā! Tunisijas nacionālās izlases spēlētājs Rami Bedoui pievienojas mums! Paldies Rami Bouazra par ieguldīto darbu. #fkliepaja pic.twitter.com/Ab6J5CGuSC