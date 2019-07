'Liepājas' futbolisti pārsteidzoši apspēlē Minskas 'Dinamo' un turpina Eiropas līgas kvalifikāciju

"Liepāja" futbolisti ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas otrajā mačā ar 2:1 (1:0) negaidīti pārspēja spēcīgo Minskas "Dinamo" komandu, tādējādi iekļūstot šī turnīra otrajā kārtā.

Pirmajā spēlē liepājnieki mājās neizšķirti ar 1:1 cīnījās pret "Dinamo" klubu, kad pretinieki vien pēdējās spēles minūtēs izlīdzināja rezultātu, bet īsi pirms spēles beigu svilpes minskiešiem bija vēl viena iespēja, izpildot soda sitienu, kas, par laimi, bija neprecīzs.

Līdz ar gūto panākumu viesos, "Liepāja" visai negaidīti divu spēļu summā uzvarēja ar 3:2, tādējādi otrajā kvalifikācijas kārtā tai, visticamāk, būs jāspēkojas ar Zviedrijas klubu "Norrkoping", kas pirmās kārtas pirmajā spēlē ar 2:0 uzvarēja Dublinas "St.Patricks", kas ir deviņkārtēji Īrijas čempioni.

Šajā mačā "Liepājai" nevarēja palīdzēt viens no tās līderiem pussargs Jānis Ikaunieks.

Mača 10.minūtē no laukuma centra pussargs raidīja bumbu pretinieku vārtu virzienā, bet visātrāk pie tās nonāca "Liepāja" uzbrucējs Dans Spartara, kurš neapstrādājot bumbu, sita to pāri vārtsargam, panākot 1:0. Šādam sākumam Dinamo klubs acīmredzami nebija gatavs un turpmākajās 35 minūtēs centās aktīvi uzbrukt, tomēr bez panākumiem. Neskatoties uz mājinieku lielo aktivitāti, viesi, sitot pa vārtiem, demonstrēja lielāku precizitāti, tāpat arī bumbas kontroles rādītājs lielāks bija tieši "Liepājas" vienībai.

Otrais puslaiks sākās ar Minskas vienības ofensīvu, kas jau 46.minūtē soda laukumā nogādāja bumbu, tomēr "Dinamo" uzbrucējs to raidīja tieši virsū Valentīnam Raļkevičam. Tāpat mājinieki savus uzbrukumus turpināja no 50. līdz pat 52.minūtei, tomēr liepājnieki vairākkārt atradās bumbas lidojuma ceļā, nedodot daudz darba savam vārtsargam. "Liepāja" arī turpinājumā spēlēja no aizsardzības, neitralizējot pretinieku uzbrukumus, bet 71.minūtē brazīlietis Dodo pretinieku soda laukumā ar galvu raidīja bumbu vārtu tīklā, panākot jau 2:0 viesu labā. Atlikušajās mača minūtēs "Dinamo" aktīvi uzbruka, kas rezultātu deva vien kompensācijas laika otrajā minūtē, kad Raļkevičs neveiksmīgi centās tvert bumbu, bet tā izslīdēja no rokām un ielidoja vārtos. Vārtsarga neveiksme gan neliedza kurzemniekiem gūt uzvar ar 2:1, kas bija pietiekoši, lai iekļūtu kvalifikācijas otrajā kārtā.

Pirmā komandu spēle Latvijas līdzjutējiem paliks atmiņā arī Minskas karstasinīgo fanu dēļ, kuri pēc gūtajiem vārtiem izlēca laukumā, lai svinībās pievienoties "Dinamo" futbolistiem.

Minskas "Dinamo" par Baltkrievijas čempioni kļuvusi septiņas reizes, bet iepriekšējo reizi tas bija tālajā 2004.gadā. Pērn Minskas klubs vietējā čempionātā guva trešo vietu, bet gadu iepriekš tas tika kronēts par vicečempionu. Šobrīd komanda kopvērtējumā pēc 11 aizvadītām kārtām atrodas ceturtajā vietā.

Tikmēr "Liepāja" virslīgā pašlaik ir vien sestajā vietā.