'Liepājas' futbolisti virslīgas mačā ar Villelas 'hat-trick' svin uzvaru

"Liepājas" futbolisti sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 13. kārtas spēlē Daugavpilī ar Lukasa Villelas "hat-trick" palīdzību svinēja uzvaru un turnīra tabulas galvgalī panāca RFS un "Valmieru".

"Liepāja" izbraukumā ar 4:0 (0:0) pieveica "Daugavpils" komandu.

Pirmajā puslaikā bīstamu momentu pie abiem vārtiem netrūka, taču vārtus ieņemt neizdevās.

34.minūtē Viljams Mukvele bija tuvu vārtu guvumam, taču viņa centieni iesist bumbu vārtos tika apturēti pie pašas liepājnieku vārtu līnijas.

40.minūtē jau pie pretējiem vārtiem līdz bumbai pēc piespēles uz vārtu tālo stabu neaizsniedzās Luiss Paulu Ilariu.

Pirms tam mājiniekus mazākumā par sitienu ar elkoni pa seju Robertam Savaļniekam pēc sadursmes laukuma vidū bija atstājis Mukvele.

Bīstamu momentu netrūka arī otrajā puslaikā, taču līdz otrajam puslaikam vārtus gūt neizdevās.

Viesiem palīdzēja Kirils Iļjins, kurš 50.minūtē savā soda laukumā pieņēma nepareizu lēmumu, bumbu raidīdams savu vārtu virzienā. Tā atsitās pret kreiso vārtu stabu, un Mihails Gordeičuks to raidīja vārtos - 1:0.

Jau pēc nepilnām divām minūtēm rezultāts kļuva 2:0. Pēc Leonela Strumijas piespēles soda laukumā, Iļjinam nokavējot Lukasa Villelas izrāvienu, brazīlietis tehniski ar divām kustībām raidīja bumbu vārtos. Ar labo kāju viņš nometa bumbu pa sitienam un ar kreiso raidīja to vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 2:0.

Kad jau likā, ka abas komandas ir samierinājušās ar rezultātu, Villela divu minūšu laikā tika pie "hat-trick". 83.minūtē pēc Artūra Karašauska piespēles no kreisās malas Villela bumbu raidīja vārtu labajā apakšējā stūrī, bet pēc divām minūtēm pēc Ilariu jeb Dodo piespēles no kreisās puses Villela guva skaistus vārtus, no gaisa spēcīgi raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 4:0. Vārtsargs Vladislavs Kurakins pie bumbas pieskārās, taču sitiens bija pārāk spēcīgs, lai to atvairītu.

"Liepāja" pēc zaudējumiem "Valmierai" un RFS bija izcīnījusi divas uzvaras, ar 3:1 pieveicot Salaspils "Super Nova" un ar 1:0 - "Riga" futbolistus. Pēdējā kārtā liepājnieki nespēja uzlauzt pastarīša Jūrmalas "Spartaka" aizsardzību, mačam beidzoties ar bezvārtu neizšķirtu.

Tikmēr "Daugavpils" pēc piecu nezaudētu spēļu sērijas bija piedzīvojusi divus zaudējumus, ar 1:4 atzīstot RFS un ar 0:1 - "Valmieras" pārākumu.

"Liepājas" sastāvā ir zaudējumi. Aizsargam Markinjusam Pedrozu ir plīsusi Ahilleja cīpsla, kā dēļ sezona viņam ir beigusies. Turklāt maz ticams, ka šajā sezonā laukumā atgriezīsies turnīru produktīvi iesākušais Latvijas izlases pussargs Mārtiņš Ķigurs, kuram plīsušas ceļgala krusteniskās saites. Viņš devās uz Spāniju veikt operācija un iziet rehabilitāciju.

Ķigurs, tāpat kā Artūrs Karašausks, Ēriks Punculs un Nemanja Belakovičs pirms spēles Daugavpilī, šogad ir guvis četrus vārtus. "Daugavpilij" rezultatīvākais ir trīs vārtus guvušais Viljams Mukvele.

Pirmā riņķa spēlē Liepājā mājinieki uzvarēja ar graujošo 5:1.

"Riga" plkst.16 "LNK Sporta parks" laukumā tiksies ar "Spartaku".

Savukārt dienas pēdējā spēlē plkst.18 Tukuma pilsētas stadiona mākslīgajā laukumā "Tukums 2000"/"Telms" komanda uzņems Salaspils "Super Nova".

Turnīra tabulas galvgalī ar 29 punktiem atrodas "Valmiera" un RFS 12 spēlēs un "Liepāja" 13 spēlēs. Aiz pirmā trijnieka ir "Riga" ar 22 punktiem 12 cīņās. Piektajā vietā ar 18 punktiem 11 cīņās ir "Auda", bet aiz tās ar 15 punktiem 13 mačos ierindojas "Daugavpils". 12 punkti 12 dueļos ir "Metta", septiņus punktus 11 cīņās sakrājis "Tukums 2000"/"Telms", trīs 12 spēlēs - "Super Nova", bet divus punktus 11 mačos - Jūrmalas "Spartaks".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11. marta līdz 13. novembrim.