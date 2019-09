Lietuvā miris atrasts savulaik Latvijā spēlējušais Rimkevičs

Naktī uz otrdienu Kauņas apgabalā Ramučos miris atrasts bijušais Lietuvas izlases futbolists Artīrs Rimkevičs, kurš savulaik spēlēja arī Latvijā, vēsta Lietuvas mediji.

Policija izsaukumu saņēmusi neilgi pēc pusnakts. Notikuma vietā kādā lapenē policija atradusi 36 gadus vecu vīrieti ar šautu brūci bez dzīvības pazīmēm. Notikuma vietā atrasts arī oficiāli nereģistrēts šaujamierocis.

Iespējams, ka Rimkevičs izdarījis pašnāvību, tomēr viņa pārstāvētā pludmales futbola komanda "Inkaras" vēsta, ka 36 gadus vecais sportists gājis bojā traģiskos apstākļos. Rimkevičš viesojies Ramučos pie drauga. Neoficiāla informācija liecina, ka pēdējā laikā futbolists saskāries ar finansiālām problēmām, kas radījušas problēmas ģimenes dzīvē.

Lietuvas valstsvienībā Rimkevičs aizvadījis septiņas spēles un guvis trīs vārtus. Lietuvietis savulaik spēlēja arī "Liepājas Metalurgā". Karjeras laikā viņš pārstāvējis arī vairākus Lietuvas klubus, spēlējis arī Somijā, Grieķijā un Singapurā. 2012. gadā viņš sasniedza Lietuvas čempionāta rezultativitātes rekordu, gūstot 35 vārtus.

Very sad news. Former Lithuania national football team forward Artūras Rimkevičius was found dead tonight. He scored 35 goals for FK Šiauliai in 2012. Only Ronaldo and Messi scored more that season in the world. He was set to sign for @JamTarts but Hearts received transfer ban. pic.twitter.com/DArXHfe0in