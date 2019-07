'Linden City BSC' otro reizi izcīna Latvijas kausu pludmales futbolā

Par Latvijas kausa ieguvējiem pludmales futbolā otro gadu pēc kārtas kļuvuši "Linden City BSC" (Liepāja) futbolisti, kas finālā ar rezultātu 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) spraigā cīņā pārspēja FK "TUC/Top Media" (Rīga/Ropaži).

Latvijas kausa izcīņa pludmales futbolā ar 11 komandu piedalīšanos risinājās Liepājas pludmalē. Kausa izcīņa ierasti tika aizvadītas divos posmos. Vispirms priekšsacīkstēs komandas ar izlozes palīdzību tika sadalītas četrās grupās un aizvadīja apļa turnīru, pēc kā visu apakšgrupu divas labākās komandas kvalificējās izslēgšanas spēlēm sākot ar ceturtdaļfināla kārtu.

Priekšsacīkšu posmā pārsteigumi izpalika – "play-off" kvalificējās visi favorīti: "Linden City BSC" un "A.B.A.kompānija" no A grupas, FK "Zep/Forevers" un "Pāvilosta" no B grupas, "NP/PFD" un "Beerhouse No1/BFC Spartaks" no C grupas, kā arī FK "TUC/Top Media" un "Grifs AG/Robežsardze" no D grupas.

Arī ceturtdaļfināli aizritēja bez lieliem pārsteigumiem, ja vien par tādiem nevar uzskatīt novājinātās "Grifs AG/Robežsardze" vienības uzvaru 5:4 pār "NP/PFD", kā arī FK "TUC/Top Media" ļoti pārliecinošo uzvaru 8:1 pār "Beerhouse No1/BFC Spartaks".

Pusfinālos "Linden City BSC" ar 7:1 sagrāva "Grifs AG/Robežsardze", bet FK "TUC/Top Media" ar 5:2 pieveica FK "Zep/Forevers", līdz ar to abām uzvarētājām otro reizi iekļūstot kausa izcīņas finālā: FK "TUC" to paveica 2017.gadā, pēcāk ar 1:3 piekāpjoties "Kreiss", bet Liepājas komanda pērn, ar 5:1 pārspējot "Kreiss".

Finālā, pateicoties diviem vārtu guvumiem pirmajā trešdaļā, ar 2:0 pārāka izrādījās "Linden City BCS" vienība. Interesanti, ka neskatoties uz to, ka abu komandu rindās netrūka meistarīgu leģionāru, abus vārtus liepājnieku labā guva pašmāju spēlētāji – Maksims Seņs un Sergejs Vasiļjevs.

Uzreiz pēc finālmača tika pasniegts kauss un piemiņas medaļas uzvarētājiem, kā arī individuālās balvas dažādās nominācijās:

• labākais vārtsargs: Kaspars Žurovs ("Linden City BSC"),

• simpātiju balva: Artjoms Križanovskis (FK "TUC/Top Media"),

• labākais vārtu guvējs: Nuritdins Mamadiejevs ("Linden City BSC") – 11 vārti,

• labākais spēlētājs / MVP: Ivans Konstantinovs (FK "TUC/Top Media"),

• labākais treneris: Jegors Šaikovs ("Linden City BSC"),

• par ieguldījumu sporta veida attīstībā: Nikolajs Solovjovs ("Linden City BSC").

Balvu par godīgu spēli ieguva kausa ieguvēji, kas piecos mačos nopelnīja tikai divas dzeltenās kartiņas.