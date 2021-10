'Liverpool' piecu vārtu spēlē uzvar 'Atletico'

UEFA Čempionu līgā "Liverpool" otrdien divu Eiropas futbola smagsvaru duelī uzvarēja Spānijas čempioni Madrides "Atletico".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Liverpool" viesos "Metropolitano" stadionā Madridē uzvarēja ar rezultātu 3:2 (2:2).

Pirmie šajā mačā vārtus guva liverpūlieši, kad astotajā minūtē pēc Mohameda Salāha sitiena bumba rikošetā no pretinieka kājas nonāca mājinieku "cietoksnī". Turpat bumbas ceļā bija arī Džeimss Milners. Piecas minūtes vēlāk Nabī Keitā no soda laukuma dziļuma ar planējošu sitienu no gaisa panāca 2:0 "Liverpool" labā.

Mača 20.minūtē pēc stūra sitiena Koke izdarīja raidījumu no soda laukuma līnijas, bumbas lidojuma virzienu pa ceļam mainot Antuānam Grīzmanam - 1:2. Spēles 34.minūtē Grīzmans pēc Žuāu Fēliksa piespēles izlīdzināja rezultātu.

Otrā puslaika ievadā, 52.minūtē, "Atletico" nonāca mazākumā, jo Grīzmans ar augstu paceltu kāju trāpīja pa seju Robertu Firminu, franču futbolistam par šo pārkāpumu saņemot sarkano kartīti. Pamatlaika priekšpēdējā desmitminūtē Mario Ermoso soda laukumā nogāza Djogu Žotu un 11 metru soda sitienu devās izpildīt Salāhs, kurš 78.minūtē bija nekļūdīgs - 3:2.

Nedaudz vēlāk pēc kontakta ar Žotu soda laukumā krita Hosē Himeness, taču "pendele" pēc videoatkārtojuma noskatīšanās netika nozīmēta.

Otrā šīs grupas spēlē "Porto" mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja "AC Milan". Uzvaru nesošos vārtus 65.minūtē guva Luiss Diass.

B apakšgrupā pēc trīs spēlēm līdere ar deviņiem punktiem ir "Liverpool", pa četriem punktiem iekrājušas "Atletico" un "Porto" komandas, bet bez punktiem ir "AC Milan".

Citā mačā Parīzes "Saint-Germain" (PSG) mājās ar 3:2 (1:1) uzvarēja "Leipzig".

PSG devītajā minūtē vadībā izvirzīja Kiljans Mbapē, bet 28.minūtē 1:1 panāca Andrē Silva. Mača 57.minūtē Nordi Mukjele ieguva vadību Vācijas klubam, taču 67.minūtē Lionels Mesi pēc Mbapē piespēles izlīdzināja rezultātu.

Vēl pēc septiņām minūtēm Mesi realizēja 11 metru soda sitienu un atguva Francijas klubam vadību. Kompensācijas laikā "pendeli" izpildīja arī Mbapē, taču viņš sita bumbu pāri vārtiem.

Parīziešiem nevarēja palīdzēt uzbrucējs Neimars, bet pretiniekiem no traumas vēl nav atkopies Dani Olmo.

Graujošu uzvaru šajā grupā svinēja Mančestras "City", kas viesos ar 5:1 (2:0) pārspēja "Club Brugge".

Mančestras komandā divus vārtus guva Rijāds Mahrezs, bet pa reizei beļģu klubu sarūgtināja Kails Volkers, Kols Palmers un Žuāu Kansēlu. Mājiniekiem goda vārtus guva Hanss Vanakens.

A grupā līdere ar septiņiem punktiem trīs spēlēs ir PSG, sešus punktus guvusi "City", četri punkti ir "Club Brugge" futbolistiem, kamēr "Leipzig" ir bez punktiem.

Negaidīti pārliecinošu uzvaru svinēja Amsterdamas "Ajax", kas mājās ar 4:0 (2:0) sagrāva Dortmundes "Borussia". "Ajax" komandā izcēlās Deilijs Blinds, Antoni un Sebstjāns Alē, kā arī vienu bumbu savos vārtos ieraidīja Marko Roiss.

Rezultatīvi noslēdzas arī otra šīs grupas spēle, kurā Lisabonas "Sporting" viesos ar rezultātu 4:1 (3:1) pārspēja Stambulas "Bešiktaš". Divreiz viesiem atzīmējās Sebastjans Koatess, bet pa vieniem vārtiem guva Pavlo Sarabija un Paulinju, kamēr stambuliešiem precīzs bija Kails Lerins.

C apakšgrupā līdere ar deviņiem punktiem ir Amsterdamas komanda, sešus punktus guvuši Dortmundes futbolisti, trīs - Lisabonas vienība, bet bešā pagaidām ir Stambulas klubs.

Pārliecinošu uzvaru svinēja arī titulētā Madrides "Real", kas Kijevā ar 5:0 (1:0) pieveica Doņeckas "Šahtar". Pirmajā puslaikā bumbu savos vārtos ieraidīja Sergejs Krivcovs, bet otrajā puslaikā madridiešiem divreiz izcēlās Vinisiuss Žuniors un pa vieniem vārtiem guva Rodrigo un Karims Benzemā.

Tikmēr pirmo zaudējuma Čempionu līgā piedzīvojusi pārsteidzošā debitante Tiraspoles "Sheriff", kas viesos ar 1:3 (0:1) atzina Milānas "Inter" pārākumu.

Mača 34.minūtē milāniešus vadībā izvirzīja Edins Džeko, bet 52.minūtē Luksemburgas futbolists Sebastjēns Tijs panāca 1:1. Puslaika turpinājumā Arturo Vidals un Stefans de Vreiss nodrošināja "Inter" komandai uzvaru.

D apakšgrupā pa sešiem punktiem ir "Sheriff" un "Real" futbolistiem, četrus punktus guvusi "Inter", bet viens punkts ir "Šahtar" futbolistiem.