Madrides 'Real' atkal pietuvojas pirmajai vietai Spānijas futbola čempionātā

Divi Karima Benzemā un vieni Marko Asensio vārti otrajā puslaikā ļāva Madrides "Real" salauzt "Valencia" pretestību un madridiešiem atkal pietuvoties pirmajai vietai Spānijas futbola virslīgā līdz divu punktu atstatumam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vārtus 61. un 86.minūtē guva Benzemā, bet 74.minūtē izcēlās Asensio.

Pirmajā puslaikā labāk izskatījās "Valencia", kad Rodrigo Moreno trāpot pa vārtu stabu un 21.minūtē ar VAR palīdzību tiesnesim Hosē Sančesam pretrunīgi neieskaitot Rodrigo gūtos vārtus.

Otrajā puslaikā vispirms Benzemā izcēlās pēc Edena Azāra piespēles, pārspējot vārtsargu no soda laukuma.

Pēc tam sekoja divi skaisti vārtu guvumi "Real" izpildījumā.

Vispirms pretinieku laukuma kreisajā pusē apspēlēja Ferlins Mendī, pēc kura centrējuma bumbu soda laukuma vidū no gaisa vārtos trieca Asensio.

Asensio pēc priekšējo krustenisko saišu savainojuma nebija spēlējis kopš pagājušā gada 10.jūnija. Tomēr, laukumā nācis uz maiņu 74. mača minūtē, 24 gadus vecais spēlētājs jau 31 sekundi pēc tam guva vārtus.

"Ir pagājuši daudzi smaga darba mēneši, un es esmu ļoti priecīgs spēlēt atkal un gūt vārtus," viņš teica pēc spēles. "Es jūtu daudz emociju un gandarījumu."

"Viņam tas daudz nozīmē," sacīja "Real" treneris Zinedins Zidāns. "Mēs esam priecīgi redzēt viņu atkal laukumā."

Visbeidzot vēlreiz izcēlās Benzemā, gūdams skaistus vārtus pēc Asensio piespēles no labās soda laukuma puses. Ar pirmo pieskārienu francūzis ar labo kāju bumbu pasita gaisā, izvairoties no aizsarga, ar otro ar kreiso kāju no gaisa trieca bumbu vārtu kreisajā stūrī.

Tas bija viņa 243."gols" Madrides "Real" rindās visās sacensībās, ļaujot viņam virs Ferenca Puškaša ieņemt piekto vietu kluba visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā.

"Benzemā vārti bija patiesi pārsteidzoši," sacīja Zidāns. "Volejs, veids, kā bumba krita lejā, un ar kreiso kāju... Esmu priecīgs par viņu."

Jau tā mazo iespēju atspēlēties vēl samazināja Kangina Lī 89.minūtē par rupjību nopelnītā sarkanā kartīte, atstājot "Valencia" desmit vīru sastāvā.

Tagad "Real", sakrājis 62 punktus, tikai par diviem punktiem atpaliek no "Barcelona", deviņas kārtas pirms čempionāta beigām saglabājot labas cerības uz čempiona titulu. Tikmēr "Valencia" šis zaudējums neļāva izvirzīties septītajā vietā, kas dod tiesības nākamās sezonas Eiropas līgā mēģināt iekļūt caur kvalifikācijas kārtām. No "Villarreal" valensieši ar sakrātajiem 43 punktiem gan atpaliek tikai par punktu.

Jau ziņots, ka otrā ceturtdienas spēlē Sansevastajanas "Real Sociedad" viesos ar rezultātu 0:2 (0:0) piekāpās "Alaves" futbolistiem, neveiksmes dēļ nenoturoties pirmajā četriniekā jeb UEFA Čempionu līgas zonā.

Sansevastajanas futbolisti biežāk kontrolēja bumbu, taču vairāk vārtiem uzbruka pretinieki. Pirmie vārti tika gūti 56.minūtē, kad pēc piespēles soda laukumā Lisandro Mahaljans ar krūtīm nolika bumbu pa sitienam Borham Sainsam, 19 gadus vecajam spāņu pussargam panākot 1:0.

Viesi spēles 81.minūtē palika mazākumā, bet sešas minūtes vēlāk arī vienam no mājinieku futbolistiem mačs beidzās priekšlaicīgi, tādējādi abas komandas cīņu noslēdza desmit vīru sastāvā. Kompensācijas laika pēdējā, sestajā, minūtē 2:0 panāca Martins Agirregavirja, kurš pirmais vārtu priekšā uztvēra pretinieku vārtsarga atsisto bumbu.

Spānijas čempionāta vadībā ar 64 punktiem 29 spēlēs ir "Barcelona", 62 punkti mačos ir Madrides "Real" komandai, kam ar 51 punktu 29 dueļos seko "Sevilla". Aiz pirmā trijnieka ar 49 punktiem ir Madrides "Atletico" vienība, kas par diviem punktiem apsteidz "Getafe" un Sansevastjanas "Real Sociedad" vienības.