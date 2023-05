Madrides 'Real' divdesmito reizi uzvaru Karaļa kausa izcīņā

Madrides "Real" komanda sestdien Seviljā triumfēja šīs sezonas Spānijas Karaļa kausa futbolā, trofeju izcīnot 20. reizi vēsturē.

Finālspēlē madridieši ar rezultātu 2:1 (1:0) uzvarēja "Osasuna" futbolistus.

Jau otrajā minūtē Vinisiuss Žuniors no kreisās puses ielauzās soda laukumā un piespēlēja bumbu pretī vārtiem, no kurienes Rodrigo raidīja to tīklā - 1:0 karaliskā kluba labā.

Cīņas 58.minūtē Lukass Torro ar zemu un tālu sitienu panāca 1:1, taču 12 minūtes vēlāk, "Osasuna" futbolistiem nespējot izraidīt bumbu ārpus soda laukuma, "Real" komandai vadību atguva Rodrigo.

"Vinisiuss pirmajā puslaikā sagādāja viņiem daudz problēmu, savukārt Rodrigo guba abus vārtus. Viņi izšķīra spēles gaitu," abu brazīliešu sniegumu izcēla "Real" galvenais treneris Karlo Ančeloti.

"Osasuna" neizdevās izcīnīt pirmo titulu kluba vēsturē. Pamplonas komanda finālā spēlēja arī 2005.gada kausa izcīņā, papildlaikā ar 1:2 zaudējot Seviljas "Real Betis" futbolistiem.

Vistitulētākā ar 31 uzvaru kausa izcīņā ir "Barcelona", kurai ar 23 trofejām seko Bilbao "Athletic" un ar 20 - "Real". Barseloniešiem šogad ceļu uz finālu aizšķērsoja "Real", kas pusfināla pirmajā mačā zaudēja ar 0:1, bet atbildes spēlē uzvarēja ar 4:0.

Spānijas meistarsacīkstēs titulam pretī soļo "Barcelona", kas piecas kārtas pirms turnīra beigām tuvāko sekotāju Madrides "Atletico" apsteidz par 13 punktiem.