Madrides 'Real' pārliecinoši tiek pāri 'Liverpool' astei, ceturtdaļfinālā arī 'Napoli'

UEFA Čempionu līgas futbolā ceturtdaļfinālu trešdienas vakarā sasniedza pašreizējā trofejas glabātāja Madrides "Real" un "Napoli".

"Real" astotdaļfināla atbildes mačā ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Liverpool", divu spēļu summā uzvarot ar graujošo 6:2.

Madrides vienības vārtus spēles 79.minūtē guva Karims Benzemā, kurš raidīja bumbu viesu vārtos pēc Vinisiusa Žuniora piespēles. Mačs laikā Spānijas klubam bija vairākas izcilas iespējas gūt vārtus, taču tās netika izmantotas, kā arī lielisks "Liverpool" vārtos bija brazīlietis Alisons.

Pirmajā astotdaļfināla mačā madridieši svinēja panākumu ar 5:2, ieliekot būtiskus pamatus uzvarai divu spēļu summā.

4 - Liverpool’s 6-2 aggregate loss to Real Madrid is their heaviest margin of defeat over two legs of a UEFA Champions League knockout tie. Dispatched. pic.twitter.com/mqfLcL1Pa9