Madrides 'Real' rotaļīgi pirmajā Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēlē uzvar 'Chelsea'

Madrides "Real" un "AC Milan" futbolisti trešdien svinēja panākumus UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla pirmajos mačos.

"Real" savā laukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) bija pārāka pār Londonas "Chelsea", cīņas gaitā demonstrējot ievērojami pārliecinošāku un bīstamāku futbolu.

22.minūtē "Chelsea" vārtu priekšā piespēli saņēma Vinisiuss Žuniors, kura sitienu atvairīja "Chelsea" vārtsargs Kepa Arisabalaga, taču Karims Benzemā bija pirmais pie atlēkušās bumbas un raidīja to vārtos, izvirzot vadībā madridiešus.

20 - Karim Benzema has scored 20 goals against English opponents in the UEFA Champions League, with only Lionel Messi scoring more (27). Standard. pic.twitter.com/OicteA3Eut