'Man vispār nav krēsla, es šobrīd stāvu' – Kazakevičs par sava amata drošību

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs nevēlas atbildēt uz jautājumiem par sava amata drošību, kaut gan viņa vadītā valstsvienība svētdien piedzīvoja sesto zaudējumu septiņās 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs.

Latvijas futbola izlase svētdien D grupas septītās kārtas mačā izbraukumā ar 0:4 zaudēja Turcijai un tai atlases ciklā atlicis aizvadīt vairs tikai vienu maču.

Ja ceturtdien Latvijai izdevās uzvarēt Armēniju un pēc pieciem zaudējumiem beidzot svinēt pirmo panākumu ciklā, tad pret Turciju tika saņemts gana pārliecinošs zaudējums. Tiesa, otrajā puslaikā latvieši, nonākot iedzinējos ar 0:1, uz aptuveni 20 minūtēm parādīja labu spēli un bīstami apdraudēja turku vārtus, taču tam rezultāta tā arī nebija. Pēc septembra zaudējumiem pret Horvātiju un Velsu līdzjutēji prasīja Kazakeviča skalpu, un sociālajos tīklos šīs runas atkal aktivizējušās pēc svētdienas zaudējuma Turcijai.

Sarunā ar "Viaplay" Kazakevičs atklāja, ka viņam ir apnicis atbildēt uz jautājumiem, vai viņa galvenā trenera krēsls nav sašķobījies.

"Man vispār nav krēsla, es šobrīd stāvu. Ko nozīmē briesmās? Mēs strādājam katru spēli. Man mazliet jau ir apriebies atbildēt uz šo jautājumu. Nezinu, cik bieži to uzdos. Pēc katras spēles, pirms katras spēles..." Kazakevičs uzsvēra, ka spēlē pret Turciju var ieraudzīt pozitīvas iezīmes.

"Neskatoties uz to, ka mums sastāvā ir lieli iztrūkumi un ka mums maču laikā nav iespēja veikt kvalitatīvākas maiņas, mēs spēlējam, cīnāmies un esam spēlē. Pret grupas līderiem izskatījāmies pietiekami cienīgi. Jā, šajā mačā ne visas 90 minūtes, tas ir jāatzīst, bet to, ko varam darīt lietas labā, arī darām," akcentēja treneris. "Centīsimies izdarīt secinājumus arī no šīs spēles Tas ir būtiskākais, kā var atbildēt uz šo jautājumu."

Latvijas izlase šajā mačā varēja panākt 1:1, tomēr vairākās epizodēs nespēja izmantot savas iespējas, turklāt Jānis Ikaunieks trāpīja pa vārtu pārliktni. Trīs vārtus turki iesita pašās cīņas beigās.

"Pēdējās 10-15 minūtes bija liela darvas karote visas spēles ritējumā. Pirmais puslaiks, kad pretinieks bija ļoti aktīvs un agresīvs, mēs ļoti pašaizliedzīgi aizsargājāmies. Otrajā puslaikā veicām korekcijas un spēles ziņā izskatījāmies daudz labāk," sacīja Kazakevičs. "Pēc pirmajiem ielaistiem vārtiem bija viens nogrieznis, kurā mums bija pienākums gūt vārtus. Bet, spēlējot šajā līmenī, viss ir blakus - neizšķirts, ko vari iegūt, iesitot vārtus, taču, ja mazliet izkrīti no spēles, pretinieks par to ļoti skarbi soda."

Kazakevičs atzina, ka spēlēs pret Armēniju un Turciju futbolisti atdevuši ļoti daudz spēka, un svētdien dueļa izskaņā pietrūcis fiziskās un psiholoģiskās kapacitātes.

"Mēģinājām spēlēt uzbrūkoši. Kaut kur pretiniekam parādījās brīvas zonas, viņi tās izmantoja. Viņi par mums bija ātrāki, taču pirmajā puslaikā bijām organizēti, bet otrajā puslaikā tomēr viņi šīs brīvās zonas izmantoja. Skaidrs ir viens - trešie un ceturtie vārti ir mūsu atbildība, tā nedrīkst spēlēt maču galotnes," iezīmēja Kazakevičs.

Neveiksmīgo kvalifikācijas ciklu Latvija noslēgs 18. novembrī, kad Rīgā tiksies ar Horvātiju.