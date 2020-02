Mančestras 'City' Čempionu līgas grandu duelī Madridē pieveic 'Real'

Anglijas klubs Mančestras "City" trešdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē ar rezultātu 2:1 (0:0) izbraukumā pārspēja Madrides "Real", sperot soli pretī turnīra nākamajai kārtai.

"Real" un Mančestras "City" futbolisti spēli iesāka līdzīgā cīņā. Pirmā bīstamu vārtu gūšanas iespēju izveidoja Madrides komanda, taču vārtsargs Edersons noreaģēja un atvairīja bumbu Karīma Benzemā izdarīto sitienu. Pirmā puslaika noslēgumā pēc stūra sitiena izspēles "City" uzbrucējs Gabriels Žesuss bīstami sita, taču trīs uz vārtu līnijas stāvošie "Real" futbolisti neļāva viesiem izvirzīties vadībā.

Otrajā puslaikā "City" pretuzbrukumā Kails Volkers neizmantoja labu iespēju un raidīja bumbu garām vārtiem, un arī nākamajās minūtēs viesu uzbrukumi bija bīstamāki. Taču 60. minūtē "Real" pēc pretinieku kļūdas laukuma vidū aizskrēja pretuzbrukumā, kurā Isko saņēma bumbu un neviena netraucēts izdarīja precīzu sitienu. Madridieši ieguva emocionālu pacēlumu un nākamajās minūtēs bija aktīvāki uzbrukumu veidotāji. Taču 78. minūtē Kevins de Bruine soda laukumā izdarīja augstu piespēli Žesusam, kurš sita ar galvu un rezultātu izlīdzināju. Tad 82. minūtē Rahīmu Stērlingu soda laukumā nogāza Dani Karvahals, un uz "Real" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. To izpildīja de Bruine, un viņš pārspēja savu tautieti Tibo Kurtuā. Ar to "Real" neveiksmes nebeidzās – 86. minūtē Serhio Ramoss "norāva" "City" ātro uzbrukumu un tika noraidīts. Līdz ar to viņš nevarēs piedalīties atbildes spēlē Mančestrā. Spēles rezultāts vairs nemainījās, un "City" svinēja uzvaru.

🗒️ TEAM NEWS: Valverde, Mendy & Vinícius Júnior all start for Real Madrid tonight...#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

🗒️ TEAM NEWS: Gabriel Jesus is in ahead of Agüero. Sterling returns to the Manchester City squad.#UCL pic.twitter.com/UtC9EPMsBz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Citā astotdaļfināla pirmajā spēlē Francijas komanda Lionas "Olympique" ar rezultātu 1:0 (1:0) savā laukumā pieveica Itālijas klubu Turīnas "Juventus" ar Krištianu Ronaldu sastāvā.

Vienīgie vārti šajā mačā tika gūti 31. minūtē, kad pēc lieliskas Husema Auāra piespēles Lukā Tusārs pārspēja "Juventus" vārtsargu Vojcehu Ščesniju un izvirzīja vadībā "Olympique". Turpinājumā Lionas vienība tika galā ar Ronaldu un Paulo Dibalas centieniem rezultātu izlīdzināt, svinot uzvaru.

2020. gadā Ronaldu vārtus bija guvis visās deviņās "Juventus" spēlēs, taču šajā mačā šī sērija pārtrūka.

🗒️ January signing Karl Toko Ekambi starts up front for Lyon...#UCL pic.twitter.com/xDBVZDoFZJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020