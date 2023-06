Mančestras 'City' pirmo reizi vēsturē triumfē UEFA Čempionu līgā

Anglijas labākā futbola komanda Mančestras "City" sestdien Stambulā pirmo reizi vēsturē triumfēja UEFA Čempionu līgā.

Finālā Mančestras klubs ar 1:0 (0:0) uzvarēja Itālijas klubu Milānas "Inter".

Vienīgos vārtus 68. minūtē iesita Rodri.

Mančestras "City" līdz ar to atkārtojusi otra pilsētas kluba "United" panākumu 1999. gadā, kad tas uzvarēja trīs svarīgākajos turnīros - Anglijas Premjerlīgā, Anglijas Futbola asociācijas kausā un UEFA Čempionu līgā.

Kā jau tik izšķirošos mačos ierasts, spēle kopumā tika aizvadīta piesardzīgā manierē, bet bīstamām vārtu gūšanas iespējām. Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, turklāt nevar teikt, ka komandām tiešām bija nopietni varianti izcelties. Tiesa, savainojuma dēļ pirmajā puslaikā laukumu bija spiests pamest viens no Mančestras "City" līderiem Kevins de Bruine.

Otrajā puslaikā spēle "atvērās", un bija arī vārti - 68. minūtē Mančestras komandai izdevās ilgstošs uzbrukums, Bernardu Silva no labā flanga piespēlēja uz vidu, bumba atsitās un lidoja ārpus soda laukuma, bet nonāca pie Rodri, kurš ar spēcīgu sitienu atklāja rezultātu. Uzreiz pēc tam "Inter" bija lieliska iespēja izraut neizšķirtu, taču Federiko Dimarko ar planējošu sitienu trāpīja pa pārliktni, bet pēc tam atkārtotu viņa sitienu nobloķēja komandas biedrs Romelu Lukaku.

Cīņas izskaņā "Inter" intensīvi centās atspēlēties, bet lielisks vārtos bija Edersons, kurš glāba arī pašās pēdējās sekundēs pēc bīstama Milānas kluba stūra sitiena. Līdz ar to Mančestras "City" futbolisti varēja līksmot par pirmo UEFA Čempionu līgas trofeju savā vēsturē.

Pep Guardiola is the first manager in European football history to complete the treble twice.

Barcelona (2008/09)

🏆 LaLiga

🏆 Copa del Rey

🏆 UCL

Man City (2022/23)

🏆 Premier League

🏆 FA Cup

🏆 UCL pic.twitter.com/vMz9h65cOH