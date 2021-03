Mančestras 'United' UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfinālā tiksies ar 'Granada'

Anglijas premjerlīgas vienība "Manchester United" UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfinālā tiksies ar Spānijas klubu "Granada", noskaidrojās piektdien notikušajā izlozē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien notikusī ceturtdaļfināla izloze noteica, ka "Manchester United" būs jātiekas ar "Granada", Londonas "Arsenal" spēkosies ar Prāgas "Slavia" no Čehijas, Amsterdamas "Ajax" cīnīsies ar "AS Roma" no Itālijas, savukārt Zagrebas "Dinamo" tiksies ar "Villarreal" no Spānijas.

Pusfinālā savā starpā tiksies "Manchester United" - "Granada" un "Ajax" - "AS Roma" pāra uzvarētājas, bet otrā pusfinālā - "Arsenal" - "Slavia" un "Dinamo" - "Villarreal" maču spēcīgākās komandas.



Infografika: "SofaScore"

Zīmīgi, ka "Granada" komanda iepriekš vēl ne reizi nav spēlējusi ar kādu Anglijas klubu.

Pirmās ceturtdaļfināla spēles paredzētas 8.aprīlī, bet atbildes mači gaidāmi nedēļu vēlāk. Pusfināla pirmās spēles notiks 29.aprīlī, bet otrās - 6.maijā.

Fināls šogad 26.maijā tiks aizvadīts Gdaņskā, kur titulmačam bija jānotiek jau pagājušajā sezonā, taču Covid-19 izplatības dēļ tas tika pārcelts uz Ķelni. Pēc gada fināls paredzēts Seviljā, bet 2023.gadā - Budapeštā.

Pērn finālā "Sevilla" no Spānijas ar 3:2 uzvarēja Milānas "Inter".