Mančestras 'United' uguņo otrajā puslaikā un Eiropas līgas pusfināla spēlē sagrauj 'AS Roma'

Anglijas premjerlīgas grands Mančestras "United" ceturtdien otrajā puslaikā guva piecus bezatbildes vārtus un izcīnīja uzvaru pirmajā Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Eiropas līgas pusfināla spēlē.

"United" mājās ar 6:2 (1:2) sagrāva "AS Roma".

Bruno Fernandešs mājiniekus vadībā izvirzīja devītajā minūtē, bet Lorenco Pelegrīni sešas minūtes vēlāk realizēja 11 metru soda sitienu. Pelegrīni mača 34.minūtē bumbu uz tukšiem vārtiem piespēlēja Edinam Džeko, kurš panāca 2:1.

"AS Roma" pirmajā puslaikā demonstrēja atzīstamu sniegumu un nekas neliecināja par vārtu birumu vai zaudējumu. Jau otrā puslaika trešajā minūtē Fernandeša piespēli vārtos novirzīja Edisons Kavani, kurš vēlreiz izcēlās 64.minūtē.

Septiņas minūtes vēlāk "pendeli" iesita Fernandešs, Pols Pogbā 75.minūtē nokārtoja jau drošo 5:2, taču gala vārdu četras minūtes līdz pamatlaika beigām teica Meisons Grīnvuds.

Kavani pēdējās 13 spēlēs pret "AS Roma" guvis desmit vārtus. Savukaŗt Edins Džeko pēdējās desmit spēlēs pret "United" guvis astoņus vārtus, no kuriem seši iesisti Mančestras kluba mājvietā "Old Trafford" stadionā.

"United" ceturtdien kļuva par pirmo komandu kopš 1964.gada, kas vienā Eiropas klubu turnīra pusfināla vai fināla spēlē spējusi gūt sešus vārtus.

Otrā pusfināla mačā Spānijas klubs "Villarreal" savā laukumā ar 2:1 (2:0) uzvarēja Londonas "Arsenal".

Manuels Trigeross 1:0 panāca jau piektajā minūtē, bet Rauls Alviols 29.minūtē guva uzvaru nesošos vārtus. Nikolass Pepe spēles 73.minūtē realizēja 11 metru soda sitienu, bet atlikušajā laikā "Arsenal" neizdevās atspēlēties.

Etjēns Kapu otro dzelteno kartīti Spānijas klubā nopelnīja 80.minūtē, bet otrā puslaika 12.minūtē "Arsenal" desmit vīru sastāvā atstāja Dani Sevaljoss.

"Villarreal" komanda UEFA klubu turnīros pusfinālu sasniegusi piekto reizi vēsturē, bet iepriekšējās četrās reizēs ceļu uz finālu aizšķērsoja "Valencia", "Arsenal", "Porto" un "Liverpool" vienības.

Pusfināla otrās spēles notiks 6.maijā.

Fināls šogad 26.maijā tiks aizvadīts Gdaņskā, kur titulmačam bija jānotiek jau pagājušajā sezonā, taču Covid-19 izplatības dēļ tas tika pārcelts uz Ķelni. Pēc gada fināls paredzēts Seviljā, bet 2023.gadā - Budapeštā.