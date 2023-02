'Manchester City' draud bargi sodi par vairāk nekā 100 pārkāpumiem

Anglijas futbola premjerlīga pirmdien, 6. februārī paziņoja, ka viens no bagātākajiem pasaules klubiem "Manchester City" daudzu gadu garumā vairāk nekā 100 reizes pārkāpusi noteikumus, par ko tagad klubam draud smagi sodi, vēsta BBC.

Tagad Anglijas premjerlīgai būs jāpieņem lēmums par iespējamiem sodiem. Nolikums paredz, ka Mančestras klubam draud naudas sods, punktu atņemšana vai pat kluba izslēgšana no premjerlīgas.

Premjerlīga izmeklēšanu pret Mančestras klubu sāka 2018. gada decembrī, bet pārkāpumi bijuši laika periodā no 2009. līdz 2018. gadam. "Manchester City" kopš izmeklēšanas sākuma nav sadarbojusies, uzsver atbildīgās personas.

2008. gadā "Manchester City" iegādājās Apvienoto Arābu emirātu (AAE) šeiha Mansuri vadītā investīciju kompānija "Abu Dhabi United Group". Tās priekšsēdētājs šobrīd ir Haldons Halifa al Mubaraks (attēlā pa kreisi). Kopš tā laika klubs nav žēlojis naudu futbolisti iegādei un atalgojumiem, kas līdzēja "Manchester City" izcīnīt sešus premjerlīgas titulus, pēdējo no tiem pagājušajā sezonā. Pirms tam klubs, kurš dibināts 1880. gadā, tikai divas reizes bija izcīnījis Anglijas čempionu titulu.

Premjerlīgas paziņojumā teikts, ka "Manchester City" pārkāpusi noteikumus, kas uzliek par pienākumu iesniegt "precīzu finanšu informāciju, kas attaino patiesu un skaidru priekšstatu par kluba finansiālo stāvokli". Šis punkts sevī ietver arī sponsorēšanas ienākumus un kluba darbības izmaksas.

Citi iespējamie pārkāpumi ir saistīti ar noteikumiem, kas pieprasa pilnīgu informāciju par galvenā trenera atalgojumu — no 2009./2010. līdz 2012./2013. gada sezonām, kad komandu vadīja Roberto Mančīni, un spēlētāju atalgojumu no 2010./2011. līdz 2015./2016. gadam.

Premjerlīga paziņoja, ka "Manchester City" tāpat pārkāpusi UEFA noteikumus, tostarp Finanšu godīgās spēles ("Financial fair play" jeb FFP) punktu no 2013./2014. gada sezonas līdz 2017./ 2018. gadam, kā arī premjerlīgas noteikumus par kluba rentabilitāti un ilgtspējību no 2015./2016. gada sezonas līdz 2017. / 2018. gada sezonai.