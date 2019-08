'Manchester City' otro gadu pēc kārtas izcīna uzvaru Anglijas Superkausā

Par Anglijas Superkausa jeb "Community Shield" uzvarētāju jau otro gadu pēc kārtas kronēti Mančestras "City" futbolisti.

"City" viesos spēkojās neizšķirti 1:1 (1:0) ar "Liverpool", bet "pendelēs" ar 5:4 uzvaru guva pērnā gada Anglijas čempione "City". Mančestras klubam šī bija jau sestā Anglijas Superkausa trofeja tā pastāvēšanas vēsturē.

Mača rezultātu 12.minūtē atklāja Rahīms Stērlings, kurš soda laukumā pēc Bernado Silvas piespēles, ar vieglu sitienu raidīja bumbu vārtos. Pretinieku vārtsargs Alisons bumbu aizķēra, tomēr ne pietiekami, lai glābtu "Liverpool" no vārtu zaudējuma. Čempionu līgas uzvarētājas cerības 77.minūtē atgriez Žoels Matips, kurš pēc Virdžila van Dijka piespēles, no tuvas distances bija nekļūdīgs, panākot 1:1. Ar šādu rezultātu arī noslēdzas mača pamatlaiks un papildlaiks, līdz ar to nācās izpildīt "pendeles".

Izšķirošais sitiens izrādījās otrajā kārtā, kad Džeordīno Vijnaldums bija neprecīzs, bet "City" spēlētāji nekļūdījās ne reizi, svinot jau otro uzvaru šajā turnīrā divu gadu laikā.

"Lielisks mačs abu komandu izpildījumā. Neviena komanda nespēj dominēt 90 minūšu garumā," pēc uzvaras kanālam "BT Sport" teica Žuzeps Gvardiola. "Šis bija lielisks pārbaudījums abām komandām. Patīkami, ka spēlētāji tagad varēs saprast, kas viņus sagaidīs sezonā."

Iepriekšējo reizi Mančestras "City" komanda Anglijas Superkausu izcīnīja pērn ar 2:0 pārspējot Londonas "Chelsea", bet pirms tam tas izdevās 2012.gadā, kad arī uzvarēja "Chelsea" futbolistus ar 3:2.

Tikmēr Anglijas premjerlīgas pirmajā šīs sezonas mačā "Liverpool" piektdien uzņems Noridžas "City", kas pērn vēl spēlēja pēc spēka otrajā "Championship" līgā, bet "City" sestdien viesos spēlēs ar Vesthemas "United" klubu.