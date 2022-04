'Manchester City' un 'Atletico' par futbolistu plēšanos varētu saņemt sodus

UEFA varētu sodīt Anglijas premjerlīgas klubu "Manchester City" un spāņu vienību Madrides "Atletico", kuru futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas spēlē izcēlās ar vairākiem incidentiem.

Madridē notikušajā UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla atbildes spēlē komandas cīnījās neizšķirti 0:0, bet divu spēļu summā ar 1:0 uzvarēja Mančestras vienība, iekļūstot pusfinālā. Spriedzes pārpilnā spēle apogeju sasniedza pēdējās minūtēs, kad madridieši izmisīgi centās gūt vārtus, lai panāktu vismaz pagarinājumu. Emocijas nebija rimušās un incidenti notika arī pēc spēles.

Pamatīgs incidents notika 89. minūtē. "Atletico" uzbrukums bija nesekmīgs, bet "Manchester City" atbildēja ar bīstamu pretuzbrukumu pa kreiso malu. Tajā brīdī ļoti asi pret Filu Fodenu nospēlēja "Atletico" aizsargs Felipe. Brazīlietis pēc rupjības uzskatīja, ka pretinieks tēlo savainojumu un parāva to aiz krekla, tādējādi aicinot celties kājās un turpināt spēli. Tas izraisīja masveida grūstīšanos starp abu komandu laukuma spēlētājiem, iesaistoties arī rezervistiem un komandas pārstāvjiem.

