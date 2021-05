'Manchester United' fani ar protestu 'norauj' spēli pret 'Liverpool'

Mančestras "United" futbola kluba fanu protesta dēļ uz citu norises laiku pārcelta spēle pret "Liverpool".

Nozīmīga šī spēle bija ne tikai "United" faniem, bet arī Mančestras "City", kas "Liverpool" uzvaras gadījumā svētdien tiktu kronēta par Anglijas premjerlīgas čempioni.

Spēli nāksies aizvadīt vēlāk, jo "United" fani dažas stundas pirms mača sākumā ielauzās stadionā un ar skaļiem saukļiem, kā arī aprakstītiem plakātiem pieprasīja kluba īpašnieku Gleizeru ģimenes aiziešanu.

Liels fanu pulks bija arī ārpus stadiona. Policija centās izkliedēt lielo pūli, bet šī iemesla dēļ izcēlās masu nekārtības.

Vēlāk "United" kluba pārstāvji paziņoja, ka pēc apspriešanās ar policiju, premjerlīgas vadību un komandas padomi, nolemts spēli pārcelt uz citu laiku.

Spēles sākums bija paredzēts plkst.17.30 pēc Latvijas laika. Maču vēlāk pārcēla par stundu, bet pēc tam pārcēla uz citu norises laiku.

"Drošība "Old Trafford" stadionā aizvien ir mūsu prioritāte. Faniem ir vairāki veidi, kā likt sadzirdēt sevi, bet nelielās grupas rīcībai nav nekāda attaisnojuma," teikts premjerlīgas paziņojumā.

Pagaidām gan vēl nav zināms, kad tiks aizvadīta pārceltā spēle.

Manchester United fans protesting with purpose of getting team owners out. pic.twitter.com/036EBBYpwl