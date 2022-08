'Manchester United' pēc fanu protesta gājiena tiek pie pirmās uzvaras

Anglijas premjerlīgas jaunajā sezonā pie pirmās uzvaras pirmdien, 22. augustā, beidzot tika titulētais "Manchester United", ar 2:1 (1:0) pārspējot "Liverpool". Pirms spēles Mančestras ielas piepildīja vairāki tūkstoši kluba fanu, kuri kopīgā gājienā uz "Old Trafford" protestēja pret kluba īpašniekiem.

Jau vairākas sezonas pieaug Mančestras fanu neapmierinātība ar kluba īpašnieku Gleizeru ģimeni, kuru 17 gadu darbības laikā viens no populārākajiem pasaules sporta klubiem zaudējis savu spozmi. Gājienā priekā bija manāms plakāts ar uzrakstu "United for sale", aicinot Gleizeru miljardierus pārdot "Manchester United" britu miljardierim seram Džimam Retklifam.

"Manchester United" fanu grupa "The 1958" organizēja gājienu, protestējot pret to, ko tā dēvēja par "īpašību, kas sistemātiski mērdē badā un nogalina pasaules futbola lielāko futbola institūciju savas alkatības dēļ".

A significant protest by Manchester United fans is taking place against the club's owners, the Glazer family.

Thousands of #mufc fans heading down Sir Matt Busby way and #GlazersOut chants are in full flow outside Old Trafford.