Maskavā aizturēts Bezzubova slepkavībā aizdomās turētais

Krievijas galvaspilsētā Maskavā aizturēts par futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību aizdomās turētais Ivans Agapitovs, vēsta "Moskovskij Komsomoļec" (MK).

Kā vēsta izdevums, ceturtdien pa dienu Agapitovu aizturējuši Krievijas iekšlietu ministrijas darbinieki sadarbībā ar Interpola pārstāvjiem.

Uzbrukums Bezzubovam notika Purvciemā 14. aprīlī brīdī, kad viņš vēlējās izbraukt uz Gunāra Astras ielu. Uzbrucēji pārvietojās ar melnas krāsas "BMW X5" markas automašīnu ar tonētiem aizmugurējiem stikliem.

Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto tika raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.

Vasarā policija paziņoja, ka meklēšanā izsludināti 1967. gadā dzimušais Ivans Agapitovs un 1975. gadā dzimušais Deniss Koņaškins, kuri ir galvenie aizdomās turamie Bezzubova slepkavībā.