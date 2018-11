Maskavas CSKA Čempionu līgā zaudē Plzeņas 'Viktoria' ; Atēnās fani sarīko nekārtības

Krievijas klubs Maskavas CSKA otrdien UEFA Čempionu līgas mačā savā laukumā G apakšgrupas spēlē ar rezultātu 1:2 (1:0) piekāpās Čehijas komandai Plzeņas "Viktoria".

CSKA futbolisti spēles desmitajā minūtē izvirzījās vadībā pēc Nikola Vlašiča 11 metru soda sitiena, un šāds rezultāts saglabājās līdz otrajam puslaikam. Otrajā puslaikā Čehijas komandai pēc nospēlētām 11 minūtēm izdevās izlīdzināt rezultātu, kad precīzi sita Romāns Prochazka. Savukārt deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām Lukāšs Hejda guva uzvaras vārtus Čehijas komandai.

G grupas kopvērtējumā pa deviņiem punktiem izcīnījusi "AS Roma" un Madrides "Real", kas vēl aizvadīs savstarpējo spēli, bet "Viktoria" un CSKA ieguvušas pa četriem punktiem piecās spēlēs. Līdz ar to "AS Roma" un "Real" jau nodrošinājušas sev vietu turnīra nākamajā kārtā.

E grupas spēlē Atēnu AEK savā laukuma ar rezultātu 0:2 zaudēja Amsterdamas "Ajax", kuras labā abus vārtus guva Dušans Tadičs. Viņš vārtus guva četru minūšu laikā.

Šī uzvara "Ajax" komandai deva vadību E grupā ar piecās spēlēs izcīnītiem 11 punktiem, kas pēc 13 gadu pārtraukuma garantē iekļūšanu Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs. Tikpat punktu četrās spēlēs ir Minhenes "Bayern", savukārt Lisabonas "Benfica" ar pieciem punktiem ir trešā. AEK vēl nav tikusi pie punktiem.

Tomēr neilgi pirms šī mača AEK līdzjutēji izcēlās ar nekārtībām. Viens no AEK atbalstītājiem piegāja pie "Ajax" fanu sektora un iemeta tajā dūmu sveci. Pēc tam notikumos nācās iesaistīties drošības dienestiem.

Tiesa, neoficiāla informācija liecina, ka "Ajax" fani ārpus stadiona uzbruka AEK atbalstītāju grupiņai, sarīkojot pamatīgu jandāliņu. Policija vēl nav apstiprinājusi, ka abu klubu fani bijuši iesaistīti incidentā ārpus stadiona.