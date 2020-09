Maskavas CSKA līdzjutējs sodīts par atbalstu Baltkrievijas opozīcijai

Maskavas Savelovska rajona tiesa sodījusi futbola kluba Maskavas CSKA līdzjutēju Dmitriju Golembevski, kurš Krievijas premjerlīgas spēlē tribīnēs izkarinājis baltkrievu vēsturisko karogu, ziņo portāls "championat.ru".

Golembevskis saņēmis trīs tūkstošu Krievijas rubļu lielu sodu (apmēram 34 eiro), kā arī gadu ilgu liegumu apmeklēt stadionus. Futbola fans gan nav atzinis savu vainu, uzsverot, ka nav vēlējies paust kādu politisku nostāju.

CSKA vienības līdzjutējs 15. augustā notikušā mača karogu izkāris pēc Baltkrievijas futbolista Iļjas Škurina gūtiem vārtiem. Vairāki līdzjutēji sākuši skandēt "Lai dzīvo Baltkrievija!", bet apmēram 15 no viņiem pēc spēles tika aizturēti.

Škurins, kura raidījums ļāva CSKA ar rezultātu 2:1 pieveikt futbola klubu "Tambov", iepriekš bija publicējis ziņu sociālajā vietnē "Instagram", ka Lukašenko režīma laikā atteiksies pārstāvēt dzimtenes valstsvienību. 21 gadu vecais uzbrucējs šī gada ziemā pārgāja uz slaveno CSKA komandu, bet līdz šim spēlējis vien Baltkrievijas U-21 izlases rindās.

Wow! Fans of CSKA Moscow chant “Long Live Belarus!” - a popular motif of the opposition protests - after Belarusian player Ilya Shkurin scored a goal.

Shkurin recently announced that he would refuse to play for Belarus while Lukashenko is President. pic.twitter.com/Xyo8vezxTg