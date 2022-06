Mbapē izglābj Francijas izlasi no zaudējuma Austrijai

Francijas vīriešu futbola izlase piektdien UEFA Nāciju līgā izglābās no zaudējuma Austrijai.

2018.gada Pasaules kausa ieguvēja Francija, kas šajā Nāciju līgas sezonā joprojām ir bez uzvarām, viesos ar Austriju cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1).

Pirmie vārti tika gūti spēles 37.minūtē, kad Marko Arnautovičs soda laukuma meistarīgi apstrādāja bumbu un piespēlēja to Konrādam Laimeram, kurš to pāradresēja uz vārtu priekšu izskrējušajam Andrēsam Veimanam.

Francijas futbolisti kontrolēja bumbu un septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Kristofera Nkunku piespēles Kiljans Mbapē izskrēja viens pret pretinieku vārtsargu un panāca 1:1.

Pēdējās minūtēs iespējas izraut uzvaru bija kā vienai, tā otrai komandai, bet trešie vārti šajā mačā netika gūti.

Otrā šīs grupas spēlē Horvātija viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Dāniju.

Kopenhāgenā notikušajā cīņā uzvarētājs noskaidrojās, pateicoties vieniem gūtiem vārtiem. Mača 70.minūtē dāņi pēc centrējuma neveikli nospēlēja savā soda laukumā un Mario Pašaličs sita bumbu starp Kaspera Šmeihela kājām.

Četras minūtes pirms pamatlaika beigām dāņi ieraidīja bumbu vārtos, taču VAR konstatēja aizmugures situāciju.

A līgas pirmajā grupā pēc trīs spēlēm līdere ar sešiem punktiem ir Dānija, pa četriem punktiem ir Austrijai un Horvātijai, bet divus punktus guvusi Francija.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.