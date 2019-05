Mbapē par rupju izklupienu saņēmis trīs spēļu diskvalifikāciju

Parīzes "Saint-Germain" (PSG) kluba uzbrucējs un komandas līderis Kiljans Mbapē pēc bīstama izklupiena Francijas futbola kausa finālā saņēmis trīs spēļu diskvalifikāciju.

Sestdien aizvadītajā Francijas kausa finālspēlē pret "Stade Rennais" vienību Mbapē spēles pagarinājumā ar izklupienu nogāza pretinieku, tādējādi saņemot sarkano kartīti.

PSG finālā piedzīvoja zaudējumu pēcspēles sitienos.

Mbapē dēļ diskvalifikācijas būs jāizlaiž spēle sestdien pret "Nice" vienību un nākamajā nedēļā paredzētais mačs pret "Angers" komandu, bet plānots, ka čempionāta pēdējo divu kārtu spēlēs uzbrucējs drīkstēs atgriezties komandas sastāvā. Vienu maču uzbrucējs jau izlaidis.

Video of the Mbappe red card. It gets worse the more you see it... #SRFCPSG pic.twitter.com/ACoCvDkFhU