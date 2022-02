Medijs: Abramovičs iesaistījies centienos panākt mieru Ukrainā

Krievijas miljardieris un nu jau bijušais Anglijas futbola granda Londonas "Chelsea" īpašnieks Romāns Abramovičs iesaistījies sarunās, kurās tiek pārrunāts jautājums par miera panākšanu Ukrainā, medijam "The Athletic" atklājis kāds uzņēmēja pārstāvis, kā arī režisors Aleksandrs Rodņanskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Varu apstiprināt, ka Romānu Abramoviču uzrunāja Ukrainas puse, kura meklēja atbalstu mierīga atrisinājuma panākšanai," citēts kāds miljardiera pārstāvis.

"Viņš kopš tā brīža centies palīdzēt. Ņemot vērā likmes, lūdzam jūsu sapratni par to, kāpēc neesam nedz snieguši komentāru par situāciju, ne par viņa iesaisti."

Abramoviča dalību sarunās apliecinājis arī Ukrainā dzimušais filmu režisors Aleksandrs Rodņanskis, kurš norāda, ka uzņēmējs iesaistīts, pateicoties viņa saiknei gan ar Krievijas, gan Ukrainas ebreju kopienām.

"Varu apstiprināt, ka Ukrainas puse centusies atrastu kādu cilvēku Krievijā, kurš būtu gatavs palīdzēt viņiem tikt pie mierīga atrisinājuma," medijam saka Rodņanskis, kurš norāda, ka biznesmenis uzrunāts tieši caur ebreju kopienu.

"Lai gan Romāna Abramoviča ietekme ir ierobežota, viņš ir vienīgais, kurš atsaucās un centies pamēģināt. Nezinu, vai tam būs ietekme, bet uzturu kontaktu ar (prezidenta Volodimira) Zelenska darba personālu, un zinu, ka viņi ir pateicīgi par Abramoviča patiesajiem centieniem," apgalvo Rodņanskis.

Tieši šobrīd uz Ukrainas un Baltkrievijas valstu robežas notiek sarunas, kurās piedalās Kijevas un Maskavas sūtītas delegācijas. Volodimirs Zelenskis iepriekš pauda, ka necer uz pozitīvu šo sarunu iznākumu un negrasās piekāpties Ukrainai svarīgos jautājumos.

Ziņots, ka Romāns Abramovičs nolēmis atvadīties no sev piederošā "Chelsea" kluba, to nododot labdarības fonda rokās. Pagājušajā nedēļā britu medijos gan parādījās informācija, ka Lielbritānijas drošības iestādes jau 2019. gadā rosinājušas liegt Abramovičam uzturēšanos Lielbritānijā. Lielbritānijas valdība paziņoja, ka ieviesīs bargas sankcijas pret Putinam pietuvinātiem trīs miljardieriem, neminot tos vārdos, tomēr nojaušams, ka viens no tiem ir Abramovičs.