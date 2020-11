'Mēs vēl kopā uzspēlēsim futbolu. Debesīs' – Pele un citas leģendas piemin Maradonu

Kādu dienu mēs uzspēlēsim kopā futbolu debesīs – atvadu vārdus leģendārajam argentīnietim Djego Maradonam veltījis viņa viens no lielākajiem konkurentiem Pele. Visa sporta pasaule trešdienas vakarā sociālajos tīklos un medijos velta piemiņas vārdus un atceras Maradonu.

Maradona pēc sirdstriekas 60 gadu vecumā nomira trešdien savās mājās Argentīnā, bet drīz pēc skumjās vēsts saņemšanas visa pasaule izteica līdzjūtību futbolista ģimenei, Argentīnai un futbola saimei.

Vienus no sirsnīgākajiem atvadu vārdiem Maradonam veltīja vēl viena futbola leģenda Pele. Brazīlietis un argentīnietis mūžīgi dažādās futbola diskusijās tiek uzskatīti par visu laiku izcilākajiem futbolistiem, nevienam no tiem neatvēlot izteikti visu laiku izcilākā futbolista titulu. 20. gadsimta izskaņā Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) aptaujā noteica, ka Maradona un Pele dala gadsimta labākā futbolista godu, tādējādi šis strīds allaž noslēdzies ar neizšķirtu.

"Cik skumjas ziņas. Es esmu zaudējis draugu, bet pasaule zaudēja leģendu. Vēl daudz ko varētu teikt, bet šobrīd – lai Dievs dod spēku viņa ģimenei. Ceru, ka kādu dienu mēs spēlēsim kopā futbolu debesīs," citēts 80 gadus vecais Pele, kura ieraksts uzreiz kļuvis par virālu sociālajos tīklos.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020



Cits brazīlietis Romario atceras Maradonas mūžīgo prieku. "Nav vairs mana drauga. Maradona, leģenda! Argentīnietis pasauli iekaroja ne tikai ar bumbu, bet arī ar savu prieku un unikālu personību. Allaž esmu teicis, ka viņš bija visu laiku labākais no tiem, ar ko man nācies tikties laukumā."



Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020

Izcilajam argentīnietim atvadas sociālajos tīklos veltījuši abu mūsdienu izcilākie futbolisti Lionels Mesi un Krištianu Ronaldu.



"Viņš atvadījās, bet viņš mūs nepamet, jo Djego ir mūžīgs," norāda Mesi.

"Šodien saku ardievas draugam, bet pasaule saka ardievas mūžīgajam ģēnijam. Viens no visu laiku labākajiem. Nepārspējams burvis. Viņš aizgāja pārāk ātri, bet atstāj pēc sevis mantojumu bez ierobežojumiem un tukšumu, kas nekad netiks aizpildīts. Dusi mierā, meistar! Tevi nekad neaizmirsīsim," raksta Ronaldu.



Līdzjūtības sociālajos tīklos izteikuši visi pasaules lielākie futbola klubi un lielākās futbola federācijas. Leģendu piemin ne tikai futbola saime, bet visa sporta pasaule. Sociālajos tīklos skumjas par diženā futbolista aiziešanu viņsaulē neslēpa arī Latvijas sporta zvaigzne Kristaps Porziņģis.



Rest in Peace Maradona 👑🙏🏼🙏🏼 DEP🇦🇷 pic.twitter.com/B67dIrnPdX — Kristaps Porzingis (@kporzee) November 25, 2020

Unforgettable.

Farewell, Diego. A legend of our game. pic.twitter.com/iIXGLEf7B1

— England (@England) November 25, 2020

Rest in peace, Diego.

We will never forget you!

— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 25, 2020

The world lost one of the greatest soccer players that ever lived Diego Maradona. It was one of the thrills of my life when I got to meet him. Rest In Peace my friend and my prayers go out to his family. 🙏🏾 pic.twitter.com/SgQvij7a72 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 25, 2020

Deeply saddened to hear about the passing of Diego Maradona. A sad sad day for the football world. The best player I ever saw and played against. RIP Diego. pic.twitter.com/nsaQQU5lDc — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) November 25, 2020

Football has lost one of its greatest icons.

Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf

— Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

Always in our hearts 💙

Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020



Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

