Mesi sasniedz jaunu Čempionu līgas rekordu

Spānijas futbola kluba "Barcelona" ilggadējais līderis Lionels Mesi sasniedzis jaunu UEFA Čempionu līgas rekordu, kļūstot par visu laiku rezultatīvāko spēlētāju grupu turnīrā, apkopojis portāls "Goal".

Mesi UEFA Čempionu līgas G apakšgrupas mačā pret Turīnas "Juventus" realizēja 11 metru soda sitienu un palīdzēja "Barcelona" izcīnīt uzvaru ar 2:0.

Tādējādi Mesi guva savus 70. vārtus Čempionu līgas grupu turnīrā, un neviens cits futbolists šajā turnīra fāzē tik rezultatīvs nav bijis. Lai gūtu tik daudz vārtus, Mesi bija nepieciešami tikai 74 mači.

Jau vēstīts, ka šī spēle bija unikāla arī ar to, ka "Juventus" uzbrucējam Alvaro Moratam netika ieskaitīti trīs vārtu guvumi.

"Barcelona" pēc divās spēlēm G grupas kopvērtējumā ierindojas pirmajā vietā ar sešiem punktiem.

