Mesi savā 700. spēlē gūst vārtus un ieved 'Barcelona' Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs

Spānijas čempionvienības "Barcelona" kapteinis Lionels Mesi trešdien savā 700.mačā kluba rindās guva vārtus, palīdzot komandai kvalificēties UEFA Čempionu līgas izslēgšanas spēļu turnīram.

"Barcelona" F apakšgrupas spēlē savā laukumā ar 3:1 (2:0) uzvarēja Vācijas klubu Dortmundes "Borussia".

Mājiniekus spēles 26.minūtē piemeklēja neveiksme, jo augšstilba muskuļa savainojumu guva Usmans Dembelē, viņa vietā laukumā nākot francūzim Antuānam Grīzmanam. Trīs minūtes vēlāk Barselonas komandai arī izdevās gūt vārtus, jo aizsargiem aiz muguras izskrēja Luiss Svaress, kurš Mesi piespēli spēja pārvērst vārtu guvumā.

Mājinieki pēc gūtajiem vārtiem piespieda pretiniekus kļūdīties, un vien četras minūtes vēlāk Mesi par to sodīja "Borussia" klubu. Jau 3:0 izdevās panākt 67.minūtē, kad Mesi piespēle caur laukuma centru saņēma Grīzmans, kurš no aptuveni 11 metriem bija nekļūdīgs. Viesu spēlētājs Džeidons Sančo 77.minūtē soda laukuma aprisēs prata pasist bumbu garām aizsargam, panākot 1:3, tomēr ar to nepietika uzvarai.

"Barcelona" ar uzvaru nodrošināja sev vietu izslēgšanas turnīrā.

Citā šīs grupas spēlē Milānas "Inter" viesos ar 3:1 (1:1) uzvarēja Prāgas "Slavia" no Čehijas. Itālijas komandā vārtus 19. un 88.minūtē guva Lautaru Martiness, bet Romelu Lukaku bija precīzs 81. un 93.minūtē. Goda vārtus Prāgas komandā 37.minūtē, izpildot "pendeli", guva Tomāšs Součeks.

Ar 11 punktiem pirmo vietu F apakšgrupā ieņem "Barcelona", tālāk ar septiņiem seko "Borussia" un "Inter", bet "Slavia" ar diviem punktiem ierindojas pēdējā, ceturtajā vietā.

Citviet E apakšgrupas spēlē Itālijas klubs "Napoli" viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Anglijas komandu "Liverpool". Viesus vadībā 21.minūtē izvirzīja Drīss Mertens, bet Dejans Lovrens 65.minūtē bija pirmais pie bumbas soda laukumā, ar galvu to raidot vārtos.

Liverpūles komandai ar neizšķirtu pietika, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, taču vēl viena "play-off" dalībniece no šīs grupas būs zināma vien pēc pēdējās spēļu kārtas.

Vēl šajā grupā savā starpā tikās divas Austrijas komandas "Salzburg" un "Genk". Uzvaru viesos ar rezultātu 4:1 (2:0) svinēja "Salzburg". Pa vārtiem Zalcburgas vienībā guva Patsons Daka, Takumi Minamino, Hīčans Hvans un Erlings Hālands, bet pretinieku rindās reizi precīzs bija Mbvana Samata.

"Liverpool" pēc piecām spēlēm ar desmit punktiem ir pirmā, tālāk ar deviņiem seko "Napoli", bet "Salzburg" un "Genk" attiecīgi iekrājušas septiņus un vienu punktu.

Tikmēr G apakšgrupas spēlē Sankpēterburgas "Zenit" mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja Lionas "Olympique" no Francijas.

Spēles rezultātu 42.minūtē, sitot ar galvu pēc izpildīta stūra sitiena, atklāja Artjoms Dzjuba, kuram tie bija jau astotie vārti šajā turnīrā, kas ir atkārtots rekords starp Krievijas futbolistiem. Savukārt Lionas kluba cerības par priekšlaicīgu iekļūšanu izslēgšanas spēlēs dzēsa Magomeda Ozdojeva precīzais raidījums 84.minūtē.

Otrā šīs grupas spēlē Vācijas vienība "Leipzig" savā laukumā spēlēja neizšķirti 2:2 (0:1) pret Lisabonas "Benfica" no Portugāles. Viesu rindās par mača galveno varoni kļuva Emīls Foršberjs, kura precīzie sitieni 90. un 96.minūtē ne tikai panāca neizšķirtu, bet arī nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs.

Savukārt mājiniekus 20.minūtē vadībā ar 1:0 izvirzīja portugālis Pici, bet Karlušs Viniciušs 59.minūtē guva otros savas komandas vārtus.

Ar deviņiem punktiem G apakšgrupā pirmo vietu ieņem "Leipzig" ar desmit punktiem, tālāk ar septiņiem seko "Olympique" un "Zenit", bet četri ir "Benfica" rēķinā.

Visbeidzot H apakšgrupā Londonas "Chelsea" viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) pret Spānijas komandu "Valencia".

Mājiniekus 40.minūtē vadībā izvirzīja Karlos Solers, bet jau minūti vēlāk pēc Mateo Kovačiča sitiena, vārtu apakšējā stūrī bumbu tvert nespēja vārtsargs. Otrā puslaika piektajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Kristiāns Pulišičs, ar ko būtu gana, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs.

Londonas komandas pirmo šoku piedzīvoja 65.minūtē, jo uz soda sitiena punkta stājās Daniels Pareho, tomēr viņa sitienu atvairīja Kepa Arizabalaga. Spēlētājam nastu no krūtīm noņēma Daniela Vasa izcilais sitiens 82.minūtē no laukuma labās malas, bumbai ielidojot tieši zem vārtu pārliktņa.

Mājinieki izrāva neizšķirtu, tāpēc abu komandu liktenis izšķirsies pēdējā spēļu kārtā.

Otrā šīs grupas spēlē Amsterdamas "Ajax" viesos ar 2:0 (1:0) uzvarēja Francijas klubu "Lille". Uzvaras vārti tika gūti jau spēles otrajā minūtē, kad Hakims Zajičs pie soda laukuma līnijas saņēma piespēli no partnera, un, neapstādinājis bumbu, raidīja to vārtu tīklā. 59.minūtē vēl vienus vārtus guva arī Kvinsijs Promes.

"Ajax" ar desmit punktiem patlaban ir ielikusi labus pamatus tam, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, jo ar astoņiem punktiem tai seko "Chelsea" un "Valencia", kamēr "Lille" ir pēdējā ar vienu punktu.

Izslēgšanas turnīrā vietu iepriekš jau nodrošinājušas Parīzes "Saint-Germain", Minhenes "Bayern", Mančestras "City", Turīnas "Juventus", Madrides "Real" un Totenhemas "Hotspur" komandas.