'Metta' aizsargs Zakari nonāk Spānijas kluba 'Real Betis' paspārnē

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas komandas "Metta" nigēriešu aizsargs Lukmans Zakari nonācis Spānijas augstākās futbola līgas kluba Seviljas "Real Betis" paspārnē, portālā "Owngoalnigeria.com" publicēto informāciju apstiprināja "Metta" līdzdibinātājs Ģirts Mihelsons.

20 gadus vecais Zakari "Real Betis" sistēmai izīrēts uz vienu gadu un viņam paredzēta spēlēšana kluba otrajā komandā "Betis Deportivo Balompie", kas cīnās Spānijas pēc spēka ceturtajā līgā.

Zakari šosezon laukumā bijis 21 no 23 "Metta" aizvadītajām spēlēm, tikai vienā no tām nenospēlējot no zvana līdz zvanam. Nigēriešu aizsargs šogad guvis divus vārtus, kurus abus iesita mačā pret RFS, turklāt ar otrajiem viņš spēles kompensācijas laikā izrāva neizšķirtu.

Kā pastāstīja Mihelsons, Zakari Spānijas klubā atradīsies īrē uz vienu gadu ar iespēju "Real Betis" komandai izpirkt viņa līgumu. Futbolists būs kluba rezerves komandas sastāvā, taču laba snieguma gadījumā viņam būs iespēja izkarot vietu arī pirmajā vienībā.

"Real Betis" futbolistam sekojis līdzi sportista sniegumu analizēšanas programmas "InStat" vietnē un izrādījis par viņu interesi, bet pēc tam Zakari devies uz pārbaudi komandā. Tas, cik lielu summu "Metta" varētu saņemt par Zakari, būs atkarīgs no futbolista sekmēm Spānijā.

Kā ziņo "Owngoalnigeria.com", pirms Seviljas kluba par Zakari interesi izrādījis arī Izraēlas klubs "MS Asdod", bet pērn viņš nonācis Āfrikas Čempionu līgas uzvarētājas "Esperance" redzeslokā.

Zakari 2015.gadā kopā ar Nigērijas izlasi triumfēja U-17 Pasaules kausa izcīņā.