'Metta' futbolistes otro gadu iegūst Latvijas kausu

"Metta" futbolistes trešdien pēcspēles 11 metru sitienu sērijā uzvarēja Latvijas kausa finālā, nosargājot pērn izcīnīto trofeju, kuru arī ieguva pēcspēles sitienos.

Jāņa Skredeļa stadionā notikušajā mačā "Metta" un Latvijas čempione SFK "Rīga" pēc pamatlaika cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0), vārti netika gūti arī papildlaikā, bet pēcspēles 11 metru sitienos ar 5:4 uzvarēja "Metta". Uzvaru nesošo sitienu realizēja Kristīne Evelīna Lodziņa.

Tuvu vārtu guvumiem abas komandas bija pirmā puslaika beigās. Vispirms "Metta" kapteine Alīna Šilova ar tālu un augstu sitienu ar bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni, bet vēlāk otrā laukuma galā Anastasija Čemirtāne ar teicamu soda sitienu sita bumbu nedaudz garām kreisajam stabam.

Spēles 49.minūtē Signija Šenberga atbruņoja pretinieču aizsardzes un izpildīja sitienu no tuvas distances, taču "Rīgas" komandu no zaudētiem vārtiem glāba Sofja Ņesterova. Vēlreiz "Rīgas" vārtsardze neļāva bumbai nonākt vārtos sešas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad no pāris metriem sitienu izdarīja Paula Linda Liniņa.

Pamatlaika pēdējā minūtē veiksmīgs glābiņš padevās arī "Metta" vārtsardzei Madarai Matrevicai, kura neitralizēja Čemirtānes no distances izdarīto sitienu.

Pamatlaikam noslēdzoties neizšķirti, cīņa turpinājās ar 30 minūšu papildlaiku. Spēles 104.minūtē pēc Katrīnas Daņilovas sitiena bumbu ar pirkstgaliem aizskāra Ņesterova un tā atkal trāpīja pa vārtu pārliktni, rezultātam paliekot nemainīgam.

Tāpat kā pērn, arī šogad pēc papildlaika bija neizšķirts, līdz ar to tika aizvadīta pēcspēles 11 metru sitienu sērija. Tajā vispirms precīziem sitieniem apmainījās Treimane un Čemirtāne, bet pēc tam, kad Daņilova panāca 2:1, "Rīgas" futboliste Tatjana Baličeva trāpīja pa vārtu pārliktni.

"Metta" futbolistēm nostiprināties vadībā liedza Ņesterova, kura atvairīja Anastasijas Vaineres sitienu, un turpinājumā Marina Teļukeviča panāca 2:2. Ņesterova liedza realizēt sitienu arī Paulai Lindai Liniņai, bumbai pēc atvairījuma trāpot arī pa pārliktni, bet "Rīga" vadību neieguva, jo arī Matrevica bija uzdevumu augstumos, kad neitralizēja Evelīnas Ušpalevičas raidījumu.

Arī pēc nākamajiem četriem sitieniem bija neizšķirts, jo visas futbolistes bija nekļūdīgas - Alesija Holsta un Signija Šenberga "Metta" rindās, kā arī Anastasija Poļuhoviča un Liāna Rožaščonoka "Rīgas" sastāvā. Turpinājumā Kristīne Evelīna Lodziņa realizēja savu sitienu, bet Alīna Ansone trāpīja pa pārliktni, sērijai noslēdzoties ar 5:4 "Metta" labā.

"Metta" finālā spēlēja otro gadu pēc kārtas. Pērn pēcspēles sitienu sērijā tika pārspēta "Liepājas Futbola skola".

Šosezon abas vienības Latvijas sieviešu futbola līgā tikušās trīs reizes, no kurām divos mačos pie uzvaras tika "Rīga" (2:1 un 3:1), bet pēdējā tikšanās reize septembra vidū noslēdzās bez gūtiem vārtiem ar 0:0.

Abas vienības Latvijas kausa izcīņu sāka no ceturtdaļfināla jeb otrās kārtas.

Latvijas kausa izcīņa sieviešu komandām tika ieviesta 2014.gadā, kad sacensībās piedalījās sešas komandas, un gadu gaitā turnīrs paplašinājies, apvienojot abu Latvijas sieviešu futbola līgu futbolistes kopīgās izslēgšanas spēļu sacensībās. Visās sezonās līdz 2021.gadam turnīrā uzvarēja Rīgas Futbola skola, tad pie titula tika "Rīga", bet pērn pirmoreiz trofeju ieguva "Metta".