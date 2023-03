'Metta' galvenais treneris Riherts par VAR sistēmu: pagaidām tas izskatās ļoti zemā līmenī

Latvijas futbola virslīgas komandas netika iesaistītas tiesneša video asistenta sistēmas (VAR) izmēģināšanas procesā un par šīs sistēmas darbību Latvijā pagaidām ir maz informācijas, trešdien notikušajā "Optibet" Latvijas futbola virslīgas pirmssezonas preses konferencē teica "Metta" vienības galvenais treneris Andris Riherts.

2023.gada sezonā virslīgā VAR sistēmu izmantos pirmoreiz Latvijas futbola čempionāta vēsturē.

"Ja godīgi, vēl neesmu redzējis to VAR un arī sapulces ar mums nav bijis, rīt būs kaut kāds seminārs. Pagaidām tas izskatās ļoti zemā līmenī un negaidu brīnumus. Pagaidīsim, un cerams, ka iesim uz priekšu. Gandrīz visu pirmssezonu bijām Latvijā un jebkurā laikā bijām pieejami. Ja gribēja VAR pārbaudīt uz mums, tad bija četras pārbaudes spēles, kurās to varēja darīt. Tāpat nebija problēmas to darīt ar pārējiem klubiem, kas bija uz vietas," stāstīja Riherts.

VAR Latvijas futbola vēsturē pirmo reizi tiks izmantota sestdien virslīgas pirmās kārtas spēlē starp Ķekavas "Audas" un Salaspils "Super Nova" vienībām.

"Par turpmākajām spēlēm informēsim papildu pēc tiesnešu nozīmējumiem," teica Latvijas Futbola federācijas (LFF) ģenerālsekretārs Arturs Gaidels.

Pirmajā aplī VAR plānots izmantot vienu reizi katrā kārtā. Sezonas laikā ir iespēja apkalpojamo spēļu skaitu palielināt līdz 72 mačiem. Apkalpojamo spēļu skaitu nosaka fakts, ka šobrīd Latvijā ir tikai viens VAR izmantošanai atbilstoši pielāgots minibuss.

Lēmumu, uz kurām spēlēm nosūtīt VAR brigādi, pieņems par tiesnešu segmentu atbildīgie LFF darbinieki. Sezonas griezumā VAR spēļu izvēlē tiks piemēroti divi principi - vienāds VAR spēļu skaits visām komandām un sportiskais princips.

Šobrīd pirms gaidāmās sezonas ir astoņi sertificēti galvenie tiesneši, kuri gatavojas darbam jaunajā virslīgas sezonā. Tie paši astoņi var būt arī VAR tiesneši, tāpat ir astoņi darbam ar VAR apmācīti un sagatavoti VAR tiesnešu asistenti.