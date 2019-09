'Metta' mača kompensācijas laikā izrauj rezultatīvu neizšķirtu pret 'Ventspili'

"Metta" komanda svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas mačā lielāko daļu spēles pavadīja mazākumā, taču tas netraucēja savā laukumā cīnīties neizšķirti 3:3 (2:0) ar "Ventspili".

"Metta" izcīnīja svarīgu punktu cīņā par izvairīšanos no pārspēlēm, kamēr "Ventspils" zaudēja punktus cīņā par otro vietu.

Spēles pirmie vārti tika gūti 25.minūtē, kad pēc Tamirlana Džamalutdinova tālsitiena pirmais pie atlēkušās bumbas bija Kgotso Masangane, Dienvidāfrikas Republikas futbolistam panākot 1:0. Divas minūtes vēlāk bija nākamais pavērsiens mačā, jo par pēdējās cerības sodu sarkano kartīti saņēma "Metta" komandas kapteinis Kirils Ševeļovs, kurš laukuma saimniekus atstāja mazākumā.

Viesu izpildītais soda sitiens trāpīja pa vārtu pārliktni, bet pāris minūtes vēlāk rīdziniekus no vārtu zaudējuma glāba Dāvis Ošs. Lai gan "Ventspils" spēlēja vairākumā, nākamos vārtus guva "Metta" - četras minūtes pirms puslaika beigām Masangane apspēlēja vairākus ventspilniekus un piespēlēja bez uzmanības atstātajam Ričardam Žaldovskim, kurš dubultoja mājinieku pārsvaru.

Otrā puslaika ievadā, 52.minūtē, Daniils Ulimbaševs ar spēcīgu sitienu no aptuveni desmit metriem vienus vārtus atguva. Spēle turpinājās uz abu komandu vārtiem, un četras minūtes vēlāk Ulimbaševs pēc Romāna Mickeviča piespēles ar galvu sita bumbu vārtos un panāca 2:2.

Puslaika turpinājumā "Ventspils" izdarīja spiedienu uz mājinieku vārtiem, kā rezultātā 82.minūtē tikko kā uz maiņu nākušais Mihailo Serhijčuks soda laukumā saņēma augstu un tālu piespēli, raidīdams bumbu mērķī. Tiesa, laukuma saimnieki nepadevās, un mača kompensācijas laikā pēc Kristapa Liepas tālsitiena bumba trāpīja pa Džamalutdinova muguru un ielidoja "Ventspils" cietoksnī.

"Metta" pēdējā kārtā "Skonto" stadionā Rīgā ar 0:5 cieta sagrāvi pret valsts čempioniem no "Riga". Ar 24 punktiem 27 cīņās Rīgas vienība tikai par diviem punktiem atpaliek no priekšpēdējā vietā esošās "Daugavpils". "Ventspils" nav zaudējusi jau 11 spēles pēc kārtas, kopš 18.kārtas mača, kad Kurzemes derbijā viesos ar 0:4 atzina "Liepājas" pārākumu. Komandai, kura atrodas trešajā vietā, šīs pozīcijas saglabāšana nodrošinātu startu Eiropas kausos nākamgad. Tomēr tikai trīs punkti vairāk ir "Rīgas Futbola skolai" (RFS). Tāpēc katra spēle ventspilniekiem ir mukšana no aizmugurē jūtamā "Spartaka" un dzīšanās pakaļ RFS.

"Ventspils" komandai šajā mačā nevarēja palīdzēt uz vienu spēli diskvalificētie Giorgijs Mčedlišvili un Anastasijs Mordatenko.

Savstarpējās spēles šosezon bijušas spraigas. Pirmajā no tām ar 2:0 pārāka viesos bija "Ventspils", bet "Metta" revanšējās savā laukumā ar 2:1, uzvaras vārtus kompensācijas laika trešajā minūtē gūstot pašreizējam Šveices čempionāta līderim "Sion" rindās Robertam Uldriķim. Arī trešajā mačā šosezon pārāki bija mājinieki, svinot panākumu ar 2:1 un Ulimbaševam gūstot uzvaras vārtus kompensācijas laika otrajā minūtē.

Dienas otrajā mačā "Valmiera Glass"/ViA Vidzemes Olimpiskā centra stadionā plkst.18 uzņems "Riga", dueli tiešraidē translējot kanālam "Sportacentrs.com TV".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka sestdien "Jelgava" spēlēja 1:1 ar RFS, bet "Spartaks" ar 4:2 pārspēja "Liepāju". Šo kārtu izlaiž "Daugavpils".

Ar 54 punktiem 25 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par astoņiem punktiem mazāk ir 27 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 43 punktiem 27 spēlēs seko "Ventspils", bet 40 punkti 27 mačos tagad ir "Spartaks" vienībai. Vēl 35 punkti 25 mačos ir "Valmiera Glass"/ViA, bet pa 29 punktiem 26 dueļos ir "Liepājai" un "Jelgavai". 26 punkti tikpat spēlēs iekrāti "Daugavpilij", bet pēdējā ar 24 punktiem 27 cīņās ir "Metta".

Šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.