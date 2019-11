'Metta' pārstāvji sodīti par neētisku uzvedību un rupju valodu LFF kongresā

Futbola skolas "Metta" pārstāvjiem Ģirtam Mihelsonam un Andrim Rihertam Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komisija (LFF DK) piešķīrusi naudas sodus par neētisku uzvedību un necenzētiem izteicieniem LFF ārkārtas kongresā, ziņo federācija.

LFF ārkārtas kongresā 17. oktobrī no amata tika atstādināts organizācijas tā brīža prezidents Kaspars Gorkšs. Kongresa gaita brīžiem izvērtās pietiekami asa, vairākiem LFF biedriem neaiztaupot vārtus gan no tribīnes, gan no savas sēdvietas.

Futbola skolas "Metta" vadītājs Ģirts Mihelsons un "Optibet" futbola virslīgas kluba "Metta" galvenais treneris Andris Riherts vairākas reizes no vietas, neprasot vārdu, veltīja dažādas replikas. No Mihelsona puses skaļi izskanēja arī necenzēta leksika.

LFF DK 5. novembra sēdē pētīja kongresa videoierakstu un 31.oktobra veiktu LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas atzinumu, vienbalsīgi nolemjot sodīt abus "Metta" pārstāvjus. Rihertam par neētisku uzvedīgu piespriests 70 eiro sods, bet Mihelsonam par neētisku uzvedību un necenzētiem izteicieniem piešķirts 280 eiro sods.

Portāls "Delfi" jau ziņojis, ka tā brīža LFF ģenerālsekretāra pienākumu izpildītājs un administratīvā departamenta vadītājs Mareks Gruškevics arī lūdzis savam juridiskajam pārstāvim izvērtēt situāciju, kurā Mihelsons viņu nodēvēja par noziedznieku.

Tāpat komisija konstatējusi, ka no futbola skolas "Metta" puses joprojām nav izpildīts 18. februāra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmums. Tāpēc LFF DK vienbalsīgi nolēmusi piemērot organizācijai 400 eiro naudas sodu un noteikt papildus termiņu – 2019. gada 2. decembri – minētā lēmuma izpildei.