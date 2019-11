'Metta' septīto reizi nosargā vietu Latvijas virslīgā

Futbola klubs "Metta" sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas pārspēļu atbildes mačā izcīnīja uzvaru, jau septīto gadu pēc kārtas nosargājot vietu valsts spēcīgākajā čempionātā.

"Metta" viesos ar rezultātu 3:1 (1:1) uzvarēja "Super Nova", kas šosezon pirmajā līgā izcīnīja otro vietu.

Abu komandu pirmā tikšanās reize noslēdzās neizšķirti 0:0, tā rezultātā divu spēļu summā "Metta" triumfēja ar 3:1.

Vārtus "Metta" komandā guva Kgotso Masangane, Vinisiuss de Oliveira-Veneranda un Rendijs Šibass, bet "Super Nova" rindās izcēlās Alekss Regža.

Spēles desmitajā minūtē spēcīgu sitienu no soda laukuma robežām izdarīja viesu spēlētājs, tomēr Patriks Balodis atsita raidījumu, novirzot to aiz vārtiem. Viesi no stūra sitiena pozīcijas vārtus neguva, taču 12.minūtē pēc centrējuma soda laukumā, neveiksmīgi nospēlēja mājinieku aizsargi, tādēļ pie bumbas tika Masangane, kurš no dažu metru distances bija nekļūdīgs, panākot 1:0.

Turpinājumā aktīvāki bija viesi, kuri vairākkārt centās izkārtot sev ērtas sitienu pozīcijas, tomēr "Super Nova" aizsardzība spēlēja gana blīvi. 40.minūtē no aptuveni 17 metriem spēcīgu sitienu izdarīja Raimonds Krollis, tomēr bumba lidoja pāri vārtu konstrukcijai. Par šo neveiksmi nepilnu minūti vēlāk "mettieši" samaksāja ar vārtu zaudējumu. Pēc centrējuma no laukuma vidus soda laukumā ar galvu sita Regža, kura pirmais sitiens atdūrās pret vārtu stabu, taču viņš bija pirmais pie atlēkušās bumbas un raidīja to vārtos, izlīdzinot rezultātu 1:1.

Vēl pirmā puslaika beigās "mettieši" divas reizes bīstami apdraudēja mājinieku vārtus, taču otro vārtu guvumu izdevās svinēt 48.minūtē, kad 2:1 panāca de Oliveira-Veneranda. Futbolists pārtvēra bumbu pēc pretinieku kļūdas un izdarīja spēcīgu sitienu pa zemi, kas pa ceļam līdz vārtiem mainīja lidojuma virzienu un ieripoja Baloža vārtos.

Rihards Ozoliņš 57.minūtē ielauzās soda laukumā, tomēr viņa sitienu bloķēja aizsargs. "Super Nova" uzreiz aizskrēja pretuzbrukumā, taču "sapinās" pie soda laukuma, ļaujot atbildes uzbrukumu izveidot viesiem. "Metta" šo iespēju izmantoja, un trīs uzbrucēju ielenkumā vienīgais mājinieku aizsargs nespēja apstādināt diognālo piespēli, kas pēc brīža no Šibasa kājas tika pārvērsts par trešo vārtu guvumu.

65.minūtē Masangane soda laukumā saņēma bumbu un uzreiz apspēlēja aizsargu, kurš viņu paklupināja. "Pendeli" izpildīja Tamerlans Džamalutdinovs, kura sitiens atdūrās pret vārtu pārliktni, bet pats spēlētājs pēc brīža ar galvu bumbu raidīja vārtos, taču tiesnesis neieskaitīja "golu". Spēles atlikušajā laikā "mettieši" vēl vairākas reizes ielauzās mājinieku soda laukumā un pēc kritieniem prasīja sodus, tomēr tiesnesis tos nepiešķīra, un spēle noslēdzās ar "Metta" uzvaru, kā arī vietas nosargāšanu spēcīgākajā čempionātā.

Jau ziņots, ka "Metta" trešdien pirmajā pārspēles mačā savā laukumā spēlēja neizšķirti 0:0 ar pirmās līgas otrās vietas ieguvēju "Super Nova".

Tiesības nākamajā sezonā sacensties valsts spēcīgākajā līgā ieguva uzvarētāji divu spēļu summā.

Pārspēļu pirmajā mačā "Metta" aizsargs Kabelo Seriba patvaļīgi pameta laukumu, par ko saņēmis divu maču diskvalifikāciju un sestdien nevarēja spēlēt.

"Metta" pārspēlēs piedalījās kā šīs sezonas "Optibet" virslīgas devītās vietas ieguvēja, bet "Super Nova" šādu iespēju ieguva, izcīnot otro vietu "Komanda.lv" pirmās līgas čempionātā.

"Metta" komanda virslīgas čempionātā nemainīgi piedalās kopš 2012.gada. Pārspēles par vietas saglabāšanu virslīgā vienība aizvadīja septīto sezonu pēc kārtas. Tikmēr "Super Nova" klubam šāda iespēja bija otro reizi pēc kārtas. Pērn šo komandu duelī virslīgas pārstāvji divu spēļu summā bija pārliecinoši pārāki ar 10:2.

Kā pirmās līgas čempionāta uzvarētāja tiesības piedalīties nākamās sezonas virslīgas čempionātā izcīnīja "Tukums 2000" komanda. Kā zināms, nākamajā sezonā virslīgas čempionāts paplašināsies līdz desmit vienībām.

Šosezon jau otro gadu pēc kārtas par Latvijas čempioniem tika kronēti "Riga" futbolisti, savukārt Latvijas kausu ieguva RFS komanda.