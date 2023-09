Miksones 'hat-trick' sarūpē Latvijas futbolistēm pirmo uzvaru UEFA Nāciju līgā

Latvijas sieviešu futbola izlase otrdien Andorā jaunajā turnīrā - UEFA Nāciju līgā savā otrajā mačā ar 4:0 pieveica Andoru, Karlīnai Miksonei jau pirmajā puslaikā tiekot pie "hat-trick" jeb trim gūtiem vārtiem.

Kā informē Latvijas Futbola federācija (LFF), uzreiz pēc izlozes bija zināms, ka Andora ir grupas "tumšais zirdziņš", jo pēdējos gados spēlējusi maz starptautisko spēļu, tikai pāris pārbaudes mačus, tāpēc bija grūti spriest, ko gaidīt no šīs komandas. Pirmajā kārtā andorietes ar 2:1 uzveica Moldovu.

Pret Latviju mājinieces apņēmīgi iesāka spēli, bet netika galā ar Latvijas izlases pieredzējušāko spēlētāju pretuzbrukumiem. Olga Ševcova un Karlīna Miksone bargi sodīja Andoru teju katrā uzbrukumā. Jau 15. minūtē Miksone guva Latvijas izlases pirmos vārtus jaunajā turnīrā, bet līdz puslaika beigām viņa pretinieču vārtsardzi pārspēja trīs reizes, vēl reizi aktīvi palīdzot ar vārtu guvumu izcelties Viktorijai Zaičikovai.

Ja pēc iepriekšējās spēles Latvijas izlases galvenais treneris Romāns Kvačovs varēja gausties par momentu realizāciju, tad šoreiz Latvijas izlases uzbrukums "dzēla asāk". Arī mūsu vārtsardzei Enijai Annai Vaivodei šoreiz darba bija vairāk. Otrā puslaika vidū viņa slaidā lēcienā izvilka bumbu no vārtu "devītnieka", ar teicamu glābiņu nopelnot sev "sauso" spēli.

Latvijai bija labas vārtu gūšanas iespējas palielināt pārsvaru arī otrajā puslaikā, bet mača rezultāts palika nemainīgs. Septembra nometnē izlase ieguva trīs punktus divos mačos, nākamās spēles oktobrī, kad divreiz būs jāsamēro spēki ar Moldovu.

Šis kvalifikācijas cikls iezīmē jaunu kārtību Eiropas čempionātu kvalifikācijā. Izmaiņas izspēles sistēmā izstrādātas ar mērķi palielināt sportiski nozīmīgu spēļu īpatsvaru, dodot komandām iespēju gan spēkoties ar sava līmeņa pretiniecēm, gan tiekties uz augstāku konkurenci. Papildus tam visām dalībniecēm tiek sniegta iespēja kvalificēties finālturnīram.

Visas 51 Eiropas sieviešu futbola izlases jaunajā sacensību formātā sadalītas atbilstoši spēku samēriem A (16 komandas), B (16 komandas) un C (19 komandas) līgā. Atbilstoši Latvijas izlases reitingam mūsu valstsvienība bija C līgas 3. grozā līdzās Lietuvai, Kazahstānai, Bulgārijai un Kiprai. Mūsu izlase varēja izlozes rezultātā nokļūt kādā no četrām četru komandu grupām vai vienīgajā trīs komandu grupā.

Latvija izlozes rezultātā nonāca grupā ar Maltu, Moldovu un Andoru. Šīs četras komandas savā starpā aizvadīs divu apļu turnīru, tiekoties katra ar katru pa reizei mājās un viesos. Grupas uzvarētāja iegūs tiesības Eiropas čempionāta kvalifikācijas posmā spēkoties B līgā, bet trīs labākās no piecām C līgas grupu otro pozīciju ieguvējām par šādu iespēju piedalīsies "play-off" spēlēs, kas notiks 2024. gada 21. un 28. februārī.