Milžu cīņā Mančestras 'United' tiek galā ar 'Barcelona'

UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālā ceturtdienas vakarā iekļuva titulētais Anglijas klubs Mančestras "United", kas divu spēļu summā pieveica slaveno "Barcelona".

1/16 fināla atbildes spēlē Mančestras vienība savā laukumā bija pārāka ar 2:1 un divu maču summā uzvarēja ar 4:3.

Astotdaļfinālu izloze notiks jau piektdien.

Līdzīgi kā šī pāra pirmajā spēlē, arī ceturtdien laukumā bija aizraujošs futbols, īpaši otrajā puslaikā, kad komandas daudz uzmanības vērsa uzbrukumiem. Pirmā vārtus guva "Barcelona", kad Mančestras "United" kapteinis Brunu Fernandešs muļķīgi aiz rokas savā soda laukumā parāva pretinieku un nopelnīja "pendeli". To 18. minūtē realizēja poļu uzbrucējs Roberts Levandovskis, kaut gan mājinieku vārtsargs Davids de Hea teju tika galā ar šo sitienu.

Mančestras "United" pirmajā puslaikā nebija daudz vārtu gūšanas momentu, "Barcelona" futbolisti bija labāki un lielisks vārtos bija de Hea, kurš gan vienā no epizodēm pieļāva kļūdu, piespēlējot bumbu pretiniekiem, taču spāņu klubs vārtus neguva. Situācija mainījās otrajās 45 minūtēs. Titulētais Anglijas klubs otro puslaiku sāka ļoti apņēmīgi un panāca savu - jau 47. minūtē Freds ar sitienu no vārtu priekšas rezultātu līdzsvaroja.

Mājinieki turpināja uzbrukt, vairākkārt spēlē bija jāiesaistās "Barcelona" vārtsargam Markam Andrē ter Štēgenam. Likumsakarīgi spēles gaitai 73. minūtē Mančestras vienība izvirzījās vadībā ar 2:1 - sākotnēji neveiksmīgus sitienus veica Alehandro Garnačo un Freds, taču ar trešo reizi precīzs bija uz maiņu nākušais Antonī, kurš filigrāni iesita bumbu vārtu tālajā stūrī.

Turpmākajās minūtēs turpinājās atklāts futbols, kaut gan Mančestra varēja sākt domāt par aizsardzību un rezultāta nosargāšanu, taču to īsti nedarīja un meklēja iespējas uzbrukumā. "Barcelona" tikmēr nekādi neizdevās uzlauzt Mančestras "United" vārtus, taču izšķirošs brīdis varēja būt kompensācijas laikā - lielisks sitiens padevās Levandovskim, bumba lidoja vārtos, taču to gandrīz no vārtu līnijas izsita Rafaels Varāns.