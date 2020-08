Minhenes 'Bayern' ar perfektu bilanci sesto reizi triumfē UEFA Čempionu līgā

Vācijas futbola grands Minhenes "Bayern" UEFA Čempionu līgas finālā svētdien Portugāles pilsētā Lisabonā ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Francijas klubu Parīzes "Saint-Germain" (PSG) un sesto reizi tika pie prestižās trofejas

"Bayern" arī kļuva par pirmo UEFA Čempionu līgas uzvarētāju, kas uzvarējusi visos turnīra mačos. "Bayern" šo Čempionu līgas sezonu noslēdza ar 11 uzvarām 11 spēlēs un vārtu attiecību 43:8.

Vienīgos vārtus "Bayern" labā finālmača 59. minūtē guva Kingslijs Komans.

Bayern" Čempionu līgā uzvarējusi sešas reizes - 1974., 1975., 1976., 2001., 2013.gadā un 2020. gadā. Tāpat Minhenes klubam šī bija 11. reize, kad tā spēlēja Čempionu līgas finālā. Savukārt "Saint-Germain"UEFA Čempionu līgas finālu sasniedza pirmo reizi.

UEFA Čempionu līgas fināls: PSG – Bayern

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297640804379492356

Minhenes "Bayern" kļūst par seškārtējo UEFA Čempionu līgas uzvarētāju.

Parīzes "Saint-Germain" - Minhenes "Bayern" 0:1. Spēle noslēgusies

90+1. min.Vispirms Levandovskis krita soda laukumā, taču tiesnesis pārkāpumu nefiksēja. Tam sekoja PSG pretuzbrukums, Mbapē iespēlēja soda laukumā Neimāram, kurš tālāk atdeva Čupo-Motingam, bet viņš neizmantoja iespēju izlīdzināt rezultātu.

89.min.Lai arī Mbapē bija pārliecinošā aizmugurē, viņš tāpat viens pret vienu situācijā nepārspēja Noieru.

86. min.Alkantaras vietā laukumā "Bayern" sastāvā devās Toliso.

85. min. Kurzava pazaudēja bumbu un pārkāpa noteikumus pret Kimihu, nopelnot brīdinājumu.

84. min.Kutinju izpildīja tālu tiešo brīvsitienu, tomēr bumba lidoja gar vārtu stabu.

83. min.Levandovskis laukuma centrā pārtvēra bumbu un lielā ātrumā metās uzbrukumā. Tjago Silvam nekas cits neatlika, kā klupināt poli un nopelnīt brīdinājumu.

80. min. Huans Bernats nespēja pabeigt maču PSG sastāvā, un viņa vietā iznāca Kurzava. Tad arī nomainīts tika di Marija, viņa vietu ieņēma Čupo-Motings

72. min.PSG komandā Ereras vietā laukumā iznāca vācietis Juliāns Drakslers. Tad Parīzes komandas uzbrukumā Mbapē soda laukumā ilgi pieturēja bumbu, līdz Kimihs uz noteikumu pārkāpuma robeža viņu apbruņoja. Vēl mirkli vēlāk Neimars sitiens vārtu tālajā augšējās stūrī bija neprecīzs.

69. min. PSG futbolistiem neizdodas izmantot savas iespējas. Di Marija labi nocīnījās par bumbu un tad iespēlēja soda laukumā. Neimars tika pie bumbas un izdarīja sitienu, taču atkal viņu apturēja Noiers.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297630817783513088

68. min.Perišics un Kutinju devās laukumā "Bayern" sastāvā, nomainot vārtu guvēju Komanu un Gnabrī.

67. min.Lielisks centrējums "Bayern" soda laukumā, bet Mbapē vienkārši netrāpīja pa bumbu no ļoti tuvas distances.

66. min."Bayern" spēlētājs Davids Alaba aizblieza bumbu pamatīgi pāri vārtiem

65. min. Pirmā maiņa arī PSG vienībā. Verati iznāk laukumā Paredesa vietā.

Zīmīgi, ka vienīgo vārtu autors Komans ir bijušais PSG spēlētājs, kurš lielajā komandā debitēja 16 gadu vecumā.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1297629959851257863

63. min.Vēl vienā līdzīgā uzbrukumā Komans atkal saņēma bumbu pēc centrējuma. Šoreiz viņš sita ar kāju, bet Tjago Silva paspēja precīzi nospēlēt aizsardzībā.

59. min. PSG - "Bayern" 0:1.Ātri un pozicionāli perfekti "Bayern" izspēlēja uzbrukumu labajā flangā. Uzbrukuma noslēgumā Jošua Kimihs iecentrēja bumbu soda laukumā uz tālo vārtu stabu, kur ar galvu precīzu sitienu izdarīja Kingslijs Komans.

56. min.PSG pārtvēra bumbu, saspēlējās laukuma centā un Zīle no mugurpuses no kājām notrieca di Mariju. Par to vācietim brīdinājums.

https://twitter.com/BBCSport/status/1297627879543582722

52. min. Gnabrī uzsita pa kājām Neimaram un nopelnīja brīdinājumu. Paredess metās aizstāvēt komandas biedru un par pārlieku lieko aktivitāti arī tika brīdināts.

49.min.Tjago Silva turpināja būt pamanāms spēlētājs aizsardzībā. Šoreiz viņš neļāva bumbai tikt līdz Levandovskim.

46. min.Uzreiz puslaika sākumā Devīss izdarīja sitienu, Tjago Silva sitienu nobloķēja un neļāva bumbai lidot līdz vārtiem.

Sācies 2. puslaiks

https://twitter.com/ESPNFC/status/1297622420224958471

PSG - "Bayern" 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

45+1. min. "Bayern" ar bīstamiem uzbrukumiem noslēdza pirmo puslaiku. Navass pārliecinoši pārvēra piespēli, bet tad tiesnesis nepiešķīra 11 metru soda sitienu, kad PSG aizsargs aiz pleca pieturēja pretinieku.

45. min.Kādu iespēju neizmantoja Mbapē. Soda laukumā "Bayern" aizsargi nospēlēja neprecīzi un uzbrucējs saņēma bumbu teicamā pozīcijā pretī vārtiem. Taču viņš uzsita tieši virsū Noieram.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297618832463454209

38. min."Bayern" atkal iespieda PSG savā laukuma pusē, radot spiedienu pretinieku soda laukumā.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1297613375686488065

31. min."Bayern" izspēlēja bīstamu uzbrukumu. Vispirms divus sitienus PSG aizsargi bloķēja, tad uzbrukums pārvirzījās uz labo malu, tika izdarīts centrējums soda laukumā un pie bumbas divu aizsargu ielenkumā tika Levandovskis. Viņš uzsita ar galvu, bet trāpīja vārtiem pa vidu. PSG vārtsargs Navass noreaģēja un atsita.

29. min.Kārējā PSG uzbrukumā Ereras sitienu bloķēja "Bayern" aizsargs Gorecka.

28. min.Pirmo brīdinājumu mačā nopelnīja Deiviss, kurš nogāza Kēreru.

25. min.Piespiedu maiņa "Bayern" komandā. Boatenga vietā laukumā dodas Zīle.

24. min. Neimars iesāka uzbrukumu pēc pārtvertas bumbas, un pēc tam di Marija un Erera divatā saspēlējās un izveidoja vārtu gūšanas momentu. Di Marija nonāca sitiena pozīcijā un raidīja bumbu pāri vārtiem

22. min.Pēc centrējuma no kreisās malas Levandovskis soda laukuma vidū saņēma bumbu un izdarīja sitienu. Bumba, atsitoties pret zemi, trāpīja pa vārtu stabu.

18. min.Ātrā uzbrukumā pēc tālas piespēles Neimars soda laukumā labā pozīcijā tika pie bumbas un izdarīja sitienu. "Bayern" ilggadējais vārtsargs Noiers situāciju nolasīja perfekti un atsita bumbu.

14. min.Mbapē kreisajā malā iesāka uzbrukumu, tad bumba nonāca pie viņa, un francūzis izdarīja sitienu pa vārtiem, taču to bloķēja Kimihs.

9. min.PSG pirmajās astoņās minūtēs ar bumbu pretinieku laukuma pusē tā arī nedarbojās. Tad Mbapē pārtvēra bumbu un nopelnīja brīvsitienu uz "Bayern" vārtiem. Piespēle soda laukumā bija tēmēta uz tālo vārtu stabu, bet neviens parīzietis pie bumbas netika.

6. min. Tjago Alkantara izdarīja pirmo sitienu vārtu virzienā, bet viņa mēģinājums no tālās distances bija ļoti neprecīzs.

3. min."Bayern" futbolisti spēles ievadā vairāk spēlēja ar bumbu un izspēlēja savas kombinācijas. Ar pirmajiem piegājieniem sitiena pozīcijās nonākt neizdevās.

Spēle sākusies!

Spēlētāju izvietojums laukumā:

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297606053119569923

"Bayern" sastāvs: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297592462551244800

PSG sastāvs spēlei: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1297592063085686784

Pasaules spēcīgākā klubu futbola čempionāta – UEFA Čempionu līgas – 2019./2020. gada sezona noslēdzas neierasti vēlu. Lai arī sezona bijusi saraustīta, tomēr izdevies noskaidrot divas labākās komandas šajā sezonā - Parīzes "Saint-Germain" un Minhenes "Bayern". Atlicis noskaidrot, kura ir šīs sezonas labākā.